26 октября 2024

В ДНР женщину задержали за попытку подрыва сотрудника ГУФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Следствие принимает процессуальное решение в отношении задержанной Фото:

Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали жительницу Волновахи за попытку террористического акта в отношении сотрудника ГУФСИН. Об этом сообщили в telegram-канале регионального УФСБ.

«Сотрудниками ФСБ в Донецке задержана гражданка России, пытавшаяся совершить террористический акт путем приведения в действие самодельного взрывного устройства с целью убийства одного из руководителей ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении. По данным спецслужб, задержанная на протяжении последних шести месяцев следила за целью.

Женщина изготовила взрывное устройство и планировала его дистанционный подрыв по радиосвязи. Следствие принимает процессуальное решение в отношении задержанной, подтвердили в УФСБ России по ДНР.

Ранее ФСБ задержала крымчанина за помощь СБУ. У него были обнаружены сим-карты, которые использовались агентами украинских спецслужб, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ. Против него завели уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали жительницу Волновахи за попытку террористического акта в отношении сотрудника ГУФСИН. Об этом сообщили в telegram-канале регионального УФСБ. «Сотрудниками ФСБ в Донецке задержана гражданка России, пытавшаяся совершить террористический акт путем приведения в действие самодельного взрывного устройства с целью убийства одного из руководителей ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении. По данным спецслужб, задержанная на протяжении последних шести месяцев следила за целью. Женщина изготовила взрывное устройство и планировала его дистанционный подрыв по радиосвязи. Следствие принимает процессуальное решение в отношении задержанной, подтвердили в УФСБ России по ДНР. Ранее ФСБ задержала крымчанина за помощь СБУ. У него были обнаружены сим-карты, которые использовались агентами украинских спецслужб, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ. Против него завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...