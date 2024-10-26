В ДНР женщину задержали за попытку подрыва сотрудника ГУФСИН

27 октября 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

Следствие принимает процессуальное решение в отношении задержанной Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали жительницу Волновахи за попытку террористического акта в отношении сотрудника ГУФСИН. Об этом сообщили в telegram-канале регионального УФСБ. «Сотрудниками ФСБ в Донецке задержана гражданка России, пытавшаяся совершить террористический акт путем приведения в действие самодельного взрывного устройства с целью убийства одного из руководителей ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении. По данным спецслужб, задержанная на протяжении последних шести месяцев следила за целью. Женщина изготовила взрывное устройство и планировала его дистанционный подрыв по радиосвязи. Следствие принимает процессуальное решение в отношении задержанной, подтвердили в УФСБ России по ДНР. Ранее ФСБ задержала крымчанина за помощь СБУ. У него были обнаружены сим-карты, которые использовались агентами украинских спецслужб, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ. Против него завели уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали жительницу Волновахи за попытку террористического акта в отношении сотрудника ГУФСИН. Об этом сообщили в telegram-канале регионального УФСБ. «Сотрудниками ФСБ в Донецке задержана гражданка России, пытавшаяся совершить террористический акт путем приведения в действие самодельного взрывного устройства с целью убийства одного из руководителей ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении. По данным спецслужб, задержанная на протяжении последних шести месяцев следила за целью. Женщина изготовила взрывное устройство и планировала его дистанционный подрыв по радиосвязи. Следствие принимает процессуальное решение в отношении задержанной, подтвердили в УФСБ России по ДНР. Ранее ФСБ задержала крымчанина за помощь СБУ. У него были обнаружены сим-карты, которые использовались агентами украинских спецслужб, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ. Против него завели уголовное дело.