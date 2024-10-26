РИАН: комик Поперечный* распространял материалы других иноагентов

27 октября 2024 в 06:12 Размер текста - 17 +

Поперечный покинул Россию сразу же после начала СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Комик и видеоблогер Данила Поперечный (признан в РФ иноагентом) участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов. Об этом говорится в судебных материалах. «Поперечный распространял материалы в социальных сетях для неограниченного круга лиц», — говорится в материалах, пишет РИА Новости. Речь идет, в том числе, о Екатерине Гордеевой**, которой комик дал интервью. Ранее сообщалось, что Поперечный покинул Россию сразу же после начала специальной военной операции на Украине. Его внесли в реестр иноагентов в июне 2024 года. Основанием для этого стали критика СВО в соцсетях и получение денег из-за рубежа. *Данила Поперечный признан иноагентом в РФ; ** Екатерина Гордеева включена Минюстом в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комик и видеоблогер Данила Поперечный (признан в РФ иноагентом) участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов. Об этом говорится в судебных материалах. «Поперечный распространял материалы в социальных сетях для неограниченного круга лиц», — говорится в материалах, пишет РИА Новости. Речь идет, в том числе, о Екатерине Гордеевой**, которой комик дал интервью. Ранее сообщалось, что Поперечный покинул Россию сразу же после начала специальной военной операции на Украине. Его внесли в реестр иноагентов в июне 2024 года. Основанием для этого стали критика СВО в соцсетях и получение денег из-за рубежа. *Данила Поперечный признан иноагентом в РФ; ** Екатерина Гордеева включена Минюстом в реестр иноагентов