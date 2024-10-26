РИАН: комик Поперечный* распространял материалы других иноагентов

Комик и видеоблогер Данила Поперечный (признан в РФ иноагентом) участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов. Об этом говорится в судебных материалах.
«Поперечный распространял материалы в социальных сетях для неограниченного круга лиц», — говорится в материалах, пишет РИА Новости. Речь идет, в том числе, о Екатерине Гордеевой**, которой комик дал интервью.
Ранее сообщалось, что Поперечный покинул Россию сразу же после начала специальной военной операции на Украине. Его внесли в реестр иноагентов в июне 2024 года. Основанием для этого стали критика СВО в соцсетях и получение денег из-за рубежа.
*Данила Поперечный признан иноагентом в РФ;
** Екатерина Гордеева включена Минюстом в реестр иноагентов
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