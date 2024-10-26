На Украине появился немецкий завод по производству танков: главное к вечеру 26 октября

Rheinmetall запустил первый завод по производству танков на Украине

26 октября 2024 в 22:11 Размер текста - 17 +

Концерн Rheinmetall планирует производить на Украине танки и оружие Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Концерн из Германии Rheinmetall запустил на Украине первый завод по производству танков и оружия. По словам главы компании Армина Паппергера, к концу года предприятие планирует произвести в стране первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx. Также концерн планирует построить еще три объекта на украинской территории. Главное об СВО к вечеру 26 октября — в материале URA.RU. На Украине запустили первый завод концерна Rheinmetall Немецкая компания Rheinmetall объявила о строительстве четырех заводов по производству вооружений на территории Украины, в том числе по выпуску танков. Об этом сообщил исполнительный директор концерна Армин Паппергер, отметив, что один из заводов уже начал свою работу. Помимо уже функционирующего завода, Rheinmetall планирует построить еще три объекта, включая пороховой завод и предприятие по выпуску боеприпасов. Кроме того, среди приоритетов компании — создание производства систем противовоздушной обороны. Подобное позволит Киеву обеспечить независимость в сфере собственной безопасности. В связи с запуском завода заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ждет, когда российские военные нанесут по нему удар. По его словам, это будет «праздничный салют». ВС РФ подняли флаг в центре Горняка Российские военные подняли флаг в центре населенного пункта Горняк, который находится в Донецкой Народной Республике. Уточняется, что на данный момент из него выбиты почти все бойцы ВСУ. Кроме того, ранее ВС РФ у Горняка вошли в шахту №42, закрепившись там. Таким образом они прорвали важный рубеж украинской армии. Системы ПВО сбили над регионами России 17 БПЛА В ночь на 26 октября силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 17 дронов украинской армии. В Минобороны РФ сообщили, что в количестве восьми штук они были сбиты над Брянской области, четыре — в Белгородской области, три — в Курской области и два — в Орловской области. ВС РФ освободили Александрополь Российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР. Об успешных действиях подразделения Южной группировки войск сообщили в Минобороны РФ. В Курскую область прибыли 5 000 элитных бойцов КНДР Согласно сообщению газеты The New York Times, в Курскую область прибыли военные из элитных подразделений Северной Кореи. Ожидается, что примерно 5 000 солдат примут участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Однако официального подтверждения данной информации нет. В статье также уточняется, что к настоящему времени бойцы из КНДР не принимали активного участия в боевых действиях, и их конкретная роль в украинском конфликте пока остается неясной. ВВС России не дали ВСУ провести ротацию на границах Курской области Экипажи вертолетов Ка-52М ударил по позициям украинской армии на границе под Курском. Тем самым была сорвана ротация противника на этом участке. Выполнив задачу, российские бойцы выпустили тепловые ловушки, передает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерн из Германии Rheinmetall запустил на Украине первый завод по производству танков и оружия. По словам главы компании Армина Паппергера, к концу года предприятие планирует произвести в стране первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx. Также концерн планирует построить еще три объекта на украинской территории. Главное об СВО к вечеру 26 октября — в материале URA.RU. Немецкая компания Rheinmetall объявила о строительстве четырех заводов по производству вооружений на территории Украины, в том числе по выпуску танков. Об этом сообщил исполнительный директор концерна Армин Паппергер, отметив, что один из заводов уже начал свою работу. Помимо уже функционирующего завода, Rheinmetall планирует построить еще три объекта, включая пороховой завод и предприятие по выпуску боеприпасов. Кроме того, среди приоритетов компании — создание производства систем противовоздушной обороны. Подобное позволит Киеву обеспечить независимость в сфере собственной безопасности. В связи с запуском завода заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ждет, когда российские военные нанесут по нему удар. По его словам, это будет «праздничный салют». Российские военные подняли флаг в центре населенного пункта Горняк, который находится в Донецкой Народной Республике. Уточняется, что на данный момент из него выбиты почти все бойцы ВСУ. Кроме того, ранее ВС РФ у Горняка вошли в шахту №42, закрепившись там. Таким образом они прорвали важный рубеж украинской армии. В ночь на 26 октября силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 17 дронов украинской армии. В Минобороны РФ сообщили, что в количестве восьми штук они были сбиты над Брянской области, четыре — в Белгородской области, три — в Курской области и два — в Орловской области. Российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР. Об успешных действиях подразделения Южной группировки войск сообщили в Минобороны РФ. Согласно сообщению газеты The New York Times, в Курскую область прибыли военные из элитных подразделений Северной Кореи. Ожидается, что примерно 5 000 солдат примут участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Однако официального подтверждения данной информации нет. В статье также уточняется, что к настоящему времени бойцы из КНДР не принимали активного участия в боевых действиях, и их конкретная роль в украинском конфликте пока остается неясной. Экипажи вертолетов Ка-52М ударил по позициям украинской армии на границе под Курском. Тем самым была сорвана ротация противника на этом участке. Выполнив задачу, российские бойцы выпустили тепловые ловушки, передает «Пятый канал».