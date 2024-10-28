Челябинца задержали за надругательство над 11-летней школьницей

В Челябинске местный житель задержан за надругательство над 11-летней школьницей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда, его на два месяца отправили за решетку.
«Установлено, что 25 октября обвиняемый на территории Советского района Челябинска совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2013 года рождения. После совершения преступления мужчина с места происшествия скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника удалось задержать. Ему предъявили обвинения и отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 27 декабря.
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