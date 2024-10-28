Челябинца задержали за надругательство над 11-летней школьницей

29 октября 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Мужчину на два месяца отправили в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске местный житель задержан за надругательство над 11-летней школьницей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда, его на два месяца отправили за решетку. «Установлено, что 25 октября обвиняемый на территории Советского района Челябинска совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2013 года рождения. После совершения преступления мужчина с места происшествия скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника удалось задержать. Ему предъявили обвинения и отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 27 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске местный житель задержан за надругательство над 11-летней школьницей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда, его на два месяца отправили за решетку. «Установлено, что 25 октября обвиняемый на территории Советского района Челябинска совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2013 года рождения. После совершения преступления мужчина с места происшествия скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника удалось задержать. Ему предъявили обвинения и отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 27 декабря.