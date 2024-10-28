28 октября 2024

Челябинца задержали за надругательство над 11-летней школьницей

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, изолятор, решетка на окне, следственный изолятор, тюремная камера
Мужчину на два месяца отправили в СИЗО Фото:

В Челябинске местный житель задержан за надругательство над 11-летней школьницей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда, его на два месяца отправили за решетку.

«Установлено, что 25 октября обвиняемый на территории Советского района Челябинска совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2013 года рождения. После совершения преступления мужчина с места происшествия скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника удалось задержать. Ему предъявили обвинения и отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 27 декабря.

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В Челябинске местный житель задержан за надругательство над 11-летней школьницей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда, его на два месяца отправили за решетку. «Установлено, что 25 октября обвиняемый на территории Советского района Челябинска совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2013 года рождения. После совершения преступления мужчина с места происшествия скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника удалось задержать. Ему предъявили обвинения и отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 27 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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