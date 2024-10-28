28 октября 2024

В Свердловской области завершили все конфликты вокруг обманутых дольщиков

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ЖК Янтарный, возле которого произошла диверсия. Екатеринбург , подъемный кран, строительство, стройка, жк янтарный
В регионе полностью ликвидировано понятие «обманутый дольщик» Фото:

Депутаты свердловского заксо признали утратившим силу закон 2011 года о поддержке обманутых дольщиков. Помощь была оказана 893 гражданам, заявил в ходе доклада глава комитета заксо по жилищной политике Валентин Лаппо.

«Предложение принять, что закон утратил силу. Исключить из закона Свердловской области [2011 года] положение, согласно которому застройщикам, предоставляющим гражданам поддержку, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, или планирующим предоставление такой поддержки, предоставлять земельные участки в аренду без проведения торгов», — заявил Лаппо.

По словам первого зампредседателя заксо Аркадия Чернецкого, в Свердловской области полностью ликвидировано понятие «обманутый дольщик». «Насколько важный вопрос был, который мы в свое время приняли, насколько серьезная работа была проделана. Далеко не все субъекты РФ сегодня полностью справились с этой задачей, даже несмотря на то, что прошло много времени», — подчеркнул он.

В 2017 году губернатором Евгением Куйвашевым была создана координационная комиссия по реализации и исполнению закона 2011 года. В реестр обманутых дольщиков было включено 893 свердловчанина. В 2024 году его перестали формировать.

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Депутаты свердловского заксо признали утратившим силу закон 2011 года о поддержке обманутых дольщиков. Помощь была оказана 893 гражданам, заявил в ходе доклада глава комитета заксо по жилищной политике Валентин Лаппо. «Предложение принять, что закон утратил силу. Исключить из закона Свердловской области [2011 года] положение, согласно которому застройщикам, предоставляющим гражданам поддержку, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, или планирующим предоставление такой поддержки, предоставлять земельные участки в аренду без проведения торгов», — заявил Лаппо. По словам первого зампредседателя заксо Аркадия Чернецкого, в Свердловской области полностью ликвидировано понятие «обманутый дольщик». «Насколько важный вопрос был, который мы в свое время приняли, насколько серьезная работа была проделана. Далеко не все субъекты РФ сегодня полностью справились с этой задачей, даже несмотря на то, что прошло много времени», — подчеркнул он. В 2017 году губернатором Евгением Куйвашевым была создана координационная комиссия по реализации и исполнению закона 2011 года. В реестр обманутых дольщиков было включено 893 свердловчанина. В 2024 году его перестали формировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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