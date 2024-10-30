Ключевого поставщика масла в Свердловской области уличили в подделке

Россельхознадзор уличил в подделке свердловского поставщика масла «Маслодел»

Специалисты обнаружили более 300 килограммов поддельного масла (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В екатеринбургском гипермаркете «Маяк» сотрудники Россельхознадзора выявили подделку сливочного масла от ключевого поставщика данной продукции в Свердловской области — «Маслодел». Специалисты установили более 300 килограммов небезопасного масла, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Выявлено несоответствие по показателю наличия жиров немолочного происхождения, что указывает на „фальсификат“. Проанализировав информацию, содержащуюся в ФГИС „Меркурий“, инспекторы установили, что ИП Мухамадеев М.Ф. произвел 316,8 килограмма продукции, в отношении которой подтвердить качество и безопасность не представляется возможным», — следует из сообщения.

Поставщику направлено предостережение от Россельхознадзора. Гипермаркету было направлено письмо с требованием изъять фальсифицированную продукцию из оборота и уничтожить ее.