Ключевого поставщика масла в Свердловской области уличили в подделке

Россельхознадзор уличил в подделке свердловского поставщика масла «Маслодел»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Специалисты обнаружили более 300 килограммов поддельного масла (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском гипермаркете «Маяк» сотрудники Россельхознадзора выявили подделку сливочного масла от ключевого поставщика данной продукции в Свердловской области — «Маслодел». Специалисты установили более 300 килограммов небезопасного масла, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Выявлено несоответствие по показателю наличия жиров немолочного происхождения, что указывает на „фальсификат“. Проанализировав информацию, содержащуюся в ФГИС „Меркурий“, инспекторы установили, что ИП Мухамадеев М.Ф. произвел 316,8 килограмма продукции, в отношении которой подтвердить качество и безопасность не представляется возможным», — следует из сообщения.

Поставщику направлено предостережение от Россельхознадзора. Гипермаркету было направлено письмо с требованием изъять фальсифицированную продукцию из оборота и уничтожить ее.

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В екатеринбургском гипермаркете «Маяк» сотрудники Россельхознадзора выявили подделку сливочного масла от ключевого поставщика данной продукции в Свердловской области — «Маслодел». Специалисты установили более 300 килограммов небезопасного масла, рассказали в пресс-службе ведомства. «Выявлено несоответствие по показателю наличия жиров немолочного происхождения, что указывает на „фальсификат“. Проанализировав информацию, содержащуюся в ФГИС „Меркурий“, инспекторы установили, что ИП Мухамадеев М.Ф. произвел 316,8 килограмма продукции, в отношении которой подтвердить качество и безопасность не представляется возможным», — следует из сообщения. Поставщику направлено предостережение от Россельхознадзора. Гипермаркету было направлено письмо с требованием изъять фальсифицированную продукцию из оборота и уничтожить ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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