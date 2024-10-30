Появилось видео задержания экстремистов, избивавших свердловских зэков

В операции принимали участие ФСБ, ФСИН и другие ведомства
Опубликовано видео задержания экстремистов, вербовавших зэков и арестантов на избиение сокамерников в Свердловской области. Кадрами операции делится пресс-служба регионального СУ СКР.
Исполнители, на которых выходили с вербовкой, а потом и конкретными заказами, были задержаны и в Свердловской области. Связь со своим куратором Ругевичем они поддерживали через telegram-канал. Масштабная спецоперация по выявлению экстремистов была проведена силами ФСИН и ФСБ РФ, а также региональных управлений этих ведомств.
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