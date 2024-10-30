Появилось видео задержания экстремистов, избивавших свердловских зэков

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
В операции принимали участие ФСБ, ФСИН и другие ведомства Фото:

Опубликовано видео задержания экстремистов, вербовавших зэков и арестантов на избиение сокамерников в Свердловской области. Кадрами операции делится пресс-служба регионального СУ СКР.

Исполнители, на которых выходили с вербовкой, а потом и конкретными заказами, были задержаны и в Свердловской области. Связь со своим куратором Ругевичем они поддерживали через telegram-канал. Масштабная спецоперация по выявлению экстремистов была проведена силами ФСИН и ФСБ РФ, а также региональных управлений этих ведомств.

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Опубликовано видео задержания экстремистов, вербовавших зэков и арестантов на избиение сокамерников в Свердловской области. Кадрами операции делится пресс-служба регионального СУ СКР. Исполнители, на которых выходили с вербовкой, а потом и конкретными заказами, были задержаны и в Свердловской области. Связь со своим куратором Ругевичем они поддерживали через telegram-канал. Масштабная спецоперация по выявлению экстремистов была проведена силами ФСИН и ФСБ РФ, а также региональных управлений этих ведомств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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