Свердловчанин застрелил 18-летнюю девушку, приняв ее за дикое животное. Фото

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В жертву охотник целился через тепловизионный прицел (архивное фото) Фото:

В Байкаловском районе (Свердловская область) 29 октября 42-летний охотник застрелил 18-летнюю девушку, приняв ее за дикое животное через тепловизионный прицел. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. Об этом URA.RU рассказали правоохранители.

«В результате стрельбы огнестрельное ранение получила девушка, которая оказалась на линии огня и была принята подозреваемым за дикое животное», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Уголовное дело заведено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, девушку застрелили из карабина «Вепрь» калибра 7,62. «Подозреваемый работает водителем в одном из муниципальных бюджетных учреждений и на досуге увлекается охотой», — подчеркнул полковник Горелых.

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В Байкаловском районе (Свердловская область) 29 октября 42-летний охотник застрелил 18-летнюю девушку, приняв ее за дикое животное через тепловизионный прицел. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. Об этом URA.RU рассказали правоохранители. «В результате стрельбы огнестрельное ранение получила девушка, которая оказалась на линии огня и была принята подозреваемым за дикое животное», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Уголовное дело заведено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, девушку застрелили из карабина «Вепрь» калибра 7,62. «Подозреваемый работает водителем в одном из муниципальных бюджетных учреждений и на досуге увлекается охотой», — подчеркнул полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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