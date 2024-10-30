Свердловчанин застрелил 18-летнюю девушку, приняв ее за дикое животное. Фото

30 октября 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

В жертву охотник целился через тепловизионный прицел (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Байкаловском районе (Свердловская область) 29 октября 42-летний охотник застрелил 18-летнюю девушку, приняв ее за дикое животное через тепловизионный прицел. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. Об этом URA.RU рассказали правоохранители. «В результате стрельбы огнестрельное ранение получила девушка, которая оказалась на линии огня и была принята подозреваемым за дикое животное», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Уголовное дело заведено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, девушку застрелили из карабина «Вепрь» калибра 7,62. «Подозреваемый работает водителем в одном из муниципальных бюджетных учреждений и на досуге увлекается охотой», — подчеркнул полковник Горелых. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Байкаловском районе (Свердловская область) 29 октября 42-летний охотник застрелил 18-летнюю девушку, приняв ее за дикое животное через тепловизионный прицел. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. Об этом URA.RU рассказали правоохранители. «В результате стрельбы огнестрельное ранение получила девушка, которая оказалась на линии огня и была принята подозреваемым за дикое животное», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Уголовное дело заведено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, девушку застрелили из карабина «Вепрь» калибра 7,62. «Подозреваемый работает водителем в одном из муниципальных бюджетных учреждений и на досуге увлекается охотой», — подчеркнул полковник Горелых.