Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел церемонию награждения выдающихся уральцев, которым были вручены награды федерального и регионального уровня. Среди отмеченных — представители различных профессиональных сфер, включая металлургию, машиностроение, строительство, образование и культуру, рассказали в департаменте информполитики.
«Всего за профессиональные успехи награждены 39 свердловчан. В их числе — металлурги и машиностроители, работники транспортной и строительной отраслей, представители уральских колледжей и вузов, спортивных и общественных организаций, деятели культуры и искусства», — следует из сообщения.
В ходе церемонии орден Дружбы вручили главе Общественной палаты, председателю областного Союза журналистов Александру Левину. Распоряжение о его награждении подписал президент РФ Владимир Путин еще 18 сентября. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден замгубернатора Валерий Чайников.
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