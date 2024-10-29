Куйвашев наградил самых выдающихся уральцев. Фото

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Битва роботов. Екатеринбург , куйвашев евгений
Куйвашев вручил награды 39 свердловчанам Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел церемонию награждения выдающихся уральцев, которым были вручены награды федерального и регионального уровня. Среди отмеченных — представители различных профессиональных сфер, включая металлургию, машиностроение, строительство, образование и культуру, рассказали в департаменте информполитики.

«Всего за профессиональные успехи награждены 39 свердловчан. В их числе — металлурги и машиностроители, работники транспортной и строительной отраслей, представители уральских колледжей и вузов, спортивных и общественных организаций, деятели культуры и искусства», — следует из сообщения.

В ходе церемонии орден Дружбы вручили главе Общественной палаты, председателю областного Союза журналистов Александру Левину. Распоряжение о его награждении подписал президент РФ Владимир Путин еще 18 сентября. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден замгубернатора Валерий Чайников.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел церемонию награждения выдающихся уральцев, которым были вручены награды федерального и регионального уровня. Среди отмеченных — представители различных профессиональных сфер, включая металлургию, машиностроение, строительство, образование и культуру, рассказали в департаменте информполитики. «Всего за профессиональные успехи награждены 39 свердловчан. В их числе — металлурги и машиностроители, работники транспортной и строительной отраслей, представители уральских колледжей и вузов, спортивных и общественных организаций, деятели культуры и искусства», — следует из сообщения. В ходе церемонии орден Дружбы вручили главе Общественной палаты, председателю областного Союза журналистов Александру Левину. Распоряжение о его награждении подписал президент РФ Владимир Путин еще 18 сентября. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден замгубернатора Валерий Чайников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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