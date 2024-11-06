Аэропорт Махачкалы приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск

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После атаки ВСУ на Каспийск, аэропорт Махачкалы временно прекратил работу
После атаки ВСУ на Каспийск, аэропорт Махачкалы временно прекратил работу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Аэропорт Махачкалы временно прекратил свою работу после инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Каспийском. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов.

«Аэропорт приостановил работу на неопределенное время», — заявил Рамазанов РИА Новости. Это решение было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров и персонала после инцидента с уничтожением дрона.

Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил об отражении атаки на Каспийск. ВСУ впервые атаковал регион с начала спецоперации. По информации, опубликованной telegram-каналом Shot, предполагается, что для нападения использовался модифицированный в дрон-камикадзе ультралегкий самолет А-22 «Летучая лисица», произведенный украинской фирмой «Аэропракт».

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Аэропорт Махачкалы временно прекратил свою работу после инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Каспийском. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов. «Аэропорт приостановил работу на неопределенное время», — заявил Рамазанов РИА Новости. Это решение было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров и персонала после инцидента с уничтожением дрона. Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил об отражении атаки на Каспийск. ВСУ впервые атаковал регион с начала спецоперации. По информации, опубликованной telegram-каналом Shot, предполагается, что для нападения использовался модифицированный в дрон-камикадзе ультралегкий самолет А-22 «Летучая лисица», произведенный украинской фирмой «Аэропракт».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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