Аэропорт Махачкалы приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск

Аэропорт Махачкалы временно прекратил свою работу после инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Каспийском. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов.
«Аэропорт приостановил работу на неопределенное время», — заявил Рамазанов РИА Новости. Это решение было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров и персонала после инцидента с уничтожением дрона.
Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил об отражении атаки на Каспийск. ВСУ впервые атаковал регион с начала спецоперации. По информации, опубликованной telegram-каналом Shot, предполагается, что для нападения использовался модифицированный в дрон-камикадзе ультралегкий самолет А-22 «Летучая лисица», произведенный украинской фирмой «Аэропракт».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.