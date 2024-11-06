На складах Свердловской области остро не хватает рабочих

В Свердловской области количество вакансий на складах выросло на 272%
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового распределительного центра X5 Group. Екатеринбург, продукты, товар, склад, хранение, x5 retail group, чипсы, распределительный центр
Средняя зарплата для сотрудников склада составила 88,9 тысяч Фото:

В Свердловской области количество вакансий для сотрудников выросло на 272%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». Повышенный спрос на сотрудников связывают с приближающейся распродажей в «черную пятницу» (11.11).

«Спрос на сотрудников склада по сравнению с показателями прошлого года вырос на 272%», — говорится в релизе. Средняя зарплата для этих сотрудников составила 88,9 тысяч рублей при полном графике, став одной из самых высоких в отрасли.

Для стикеровщиков количество вакансий увеличилось на 170%, а зарплаты составили 110 тысяч рублей. Сортировщикам в среднем готовы платить 74,9 тысяч рублей, их стали искать чаще на 111%.

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В Свердловской области количество вакансий для сотрудников выросло на 272%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». Повышенный спрос на сотрудников связывают с приближающейся распродажей в «черную пятницу» (11.11). «Спрос на сотрудников склада по сравнению с показателями прошлого года вырос на 272%», — говорится в релизе. Средняя зарплата для этих сотрудников составила 88,9 тысяч рублей при полном графике, став одной из самых высоких в отрасли. Для стикеровщиков количество вакансий увеличилось на 170%, а зарплаты составили 110 тысяч рублей. Сортировщикам в среднем готовы платить 74,9 тысяч рублей, их стали искать чаще на 111%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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