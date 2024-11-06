На складах Свердловской области остро не хватает рабочих

В Свердловской области количество вакансий на складах выросло на 272%

06 ноября 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата для сотрудников склада составила 88,9 тысяч Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области количество вакансий для сотрудников выросло на 272%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». Повышенный спрос на сотрудников связывают с приближающейся распродажей в «черную пятницу» (11.11). «Спрос на сотрудников склада по сравнению с показателями прошлого года вырос на 272%», — говорится в релизе. Средняя зарплата для этих сотрудников составила 88,9 тысяч рублей при полном графике, став одной из самых высоких в отрасли. Для стикеровщиков количество вакансий увеличилось на 170%, а зарплаты составили 110 тысяч рублей. Сортировщикам в среднем готовы платить 74,9 тысяч рублей, их стали искать чаще на 111%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области количество вакансий для сотрудников выросло на 272%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». Повышенный спрос на сотрудников связывают с приближающейся распродажей в «черную пятницу» (11.11). «Спрос на сотрудников склада по сравнению с показателями прошлого года вырос на 272%», — говорится в релизе. Средняя зарплата для этих сотрудников составила 88,9 тысяч рублей при полном графике, став одной из самых высоких в отрасли. Для стикеровщиков количество вакансий увеличилось на 170%, а зарплаты составили 110 тысяч рублей. Сортировщикам в среднем готовы платить 74,9 тысяч рублей, их стали искать чаще на 111%.