09 ноября 2024

Свердловчане наловили много щук в пересохшем озере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Самая большая щука весила почти три килограмма Фото:

В Свердловской области 9 ноября рыбак вместе с семьей наловил много щук в почти пересохшем озере. Самая большая рыба весит 2,8 килограмма. Фотографии улова Алексей Сеимов разместил в соцсетях.

«Приехали и удивились, озеро практически пересохло, а раньше было полноводное и очень богатое на рыбу. Глубина максимум 50-60 см, много старого камыша, но главное, что щука есть и берет. В общем за три часа щук наловили. Самая большая потянула на 2,8 килограмма. Остальная, хоть и не крупная, но приятная» — написал он в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».

Рыбак отметил, что заплыть было проблематично. Пришлось прокладывать тропинку из подручных материалов. Алексей рассказал, что после такой рыбалки придется тщательно отмывать лодку и снасти от грязи.

Рыбакам пришлось прокладывать тропинку из подручных материалов
Рыбакам пришлось прокладывать тропинку из подручных материалов

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В Свердловской области 9 ноября рыбак вместе с семьей наловил много щук в почти пересохшем озере. Самая большая рыба весит 2,8 килограмма. Фотографии улова Алексей Сеимов разместил в соцсетях. «Приехали и удивились, озеро практически пересохло, а раньше было полноводное и очень богатое на рыбу. Глубина максимум 50-60 см, много старого камыша, но главное, что щука есть и берет. В общем за три часа щук наловили. Самая большая потянула на 2,8 килограмма. Остальная, хоть и не крупная, но приятная» — написал он в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Рыбак отметил, что заплыть было проблематично. Пришлось прокладывать тропинку из подручных материалов. Алексей рассказал, что после такой рыбалки придется тщательно отмывать лодку и снасти от грязи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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