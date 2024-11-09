Свердловчане наловили много щук в пересохшем озере. Фото

10 ноября 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Самая большая щука весила почти три килограмма Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области 9 ноября рыбак вместе с семьей наловил много щук в почти пересохшем озере. Самая большая рыба весит 2,8 килограмма. Фотографии улова Алексей Сеимов разместил в соцсетях. «Приехали и удивились, озеро практически пересохло, а раньше было полноводное и очень богатое на рыбу. Глубина максимум 50-60 см, много старого камыша, но главное, что щука есть и берет. В общем за три часа щук наловили. Самая большая потянула на 2,8 килограмма. Остальная, хоть и не крупная, но приятная» — написал он в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Рыбак отметил, что заплыть было проблематично. Пришлось прокладывать тропинку из подручных материалов. Алексей рассказал, что после такой рыбалки придется тщательно отмывать лодку и снасти от грязи. Рыбакам пришлось прокладывать тропинку из подручных материалов группа «Уральский клуб рыбалки» группа «Уральский клуб рыбалки» группа «Уральский клуб рыбалки» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 9 ноября рыбак вместе с семьей наловил много щук в почти пересохшем озере. Самая большая рыба весит 2,8 килограмма. Фотографии улова Алексей Сеимов разместил в соцсетях. «Приехали и удивились, озеро практически пересохло, а раньше было полноводное и очень богатое на рыбу. Глубина максимум 50-60 см, много старого камыша, но главное, что щука есть и берет. В общем за три часа щук наловили. Самая большая потянула на 2,8 килограмма. Остальная, хоть и не крупная, но приятная» — написал он в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Рыбак отметил, что заплыть было проблематично. Пришлось прокладывать тропинку из подручных материалов. Алексей рассказал, что после такой рыбалки придется тщательно отмывать лодку и снасти от грязи.