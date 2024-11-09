В Свердловской области 9 ноября рыбак вместе с семьей наловил много щук в почти пересохшем озере. Самая большая рыба весит 2,8 килограмма. Фотографии улова Алексей Сеимов разместил в соцсетях.
«Приехали и удивились, озеро практически пересохло, а раньше было полноводное и очень богатое на рыбу. Глубина максимум 50-60 см, много старого камыша, но главное, что щука есть и берет. В общем за три часа щук наловили. Самая большая потянула на 2,8 килограмма. Остальная, хоть и не крупная, но приятная» — написал он в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».
Рыбак отметил, что заплыть было проблематично. Пришлось прокладывать тропинку из подручных материалов. Алексей рассказал, что после такой рыбалки придется тщательно отмывать лодку и снасти от грязи.
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