ВСУ атаковали Калужскую область, загорелись гаражи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Калужскую область беспилотниками, в результате произошло возгорание гаражного комплекса. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в Сосенском Козельского района», — написал Шапша в своем telegram-канале. По его словам, на место едут все экстренные службы. Он также дал поручение главе администрации района организовать оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой волне пострадавших в результате обстрелов ВСУ. За прошедшие сутки семь мирных жителей получили ранения.
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