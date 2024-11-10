ВСУ атаковали Калужскую область, загорелись гаражи

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В Калужской области загорелись гаражи из-за украинского БПЛА
В Калужской области загорелись гаражи из-за украинского БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Калужскую область беспилотниками, в результате произошло возгорание гаражного комплекса. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в Сосенском Козельского района», — написал Шапша в своем telegram-канале. По его словам, на место едут все экстренные службы. Он также дал поручение главе администрации района организовать оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой волне пострадавших в результате обстрелов ВСУ. За прошедшие сутки семь мирных жителей получили ранения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Калужскую область беспилотниками, в результате произошло возгорание гаражного комплекса. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в Сосенском Козельского района», — написал Шапша в своем telegram-канале. По его словам, на место едут все экстренные службы. Он также дал поручение главе администрации района организовать оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой волне пострадавших в результате обстрелов ВСУ. За прошедшие сутки семь мирных жителей получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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