Гладков рассказал о новых пострадавших после обстрелов ВСУ

Гладков: из-за обстрелов ВСУ пострадали семь мирных жителей
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Госпомощь семьям погибших не будет предоставлена, если они будут нарушать запрет на въезд в опасные зоны, заявил Гладков
Госпомощь семьям погибших не будет предоставлена, если они будут нарушать запрет на въезд в опасные зоны, заявил Гладков Фото:
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой волне пострадавших в результате обстрелов ВСУ. В результате происшествий за прошедшие сутки семь мирных жителей получили ранения.

«За вчерашний день у нас из-за обстрелов и атак беспилотников пострадало семь мирных жителей», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что четверо из них госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. В хуторе Старая Валуйского округа погиб один человек, который подорвался на мине.

Гладков выразил соболезнования, но отметил, что государственная помощь не будет оказана семьям погибших, поскольку они не соблюдали требования о запрете въезда в опасные зоны. Он призвал людей беречь себя и слушать предупреждения властей.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой волне пострадавших в результате обстрелов ВСУ. В результате происшествий за прошедшие сутки семь мирных жителей получили ранения. «За вчерашний день у нас из-за обстрелов и атак беспилотников пострадало семь мирных жителей», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что четверо из них госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. В хуторе Старая Валуйского округа погиб один человек, который подорвался на мине. Гладков выразил соболезнования, но отметил, что государственная помощь не будет оказана семьям погибших, поскольку они не соблюдали требования о запрете въезда в опасные зоны. Он призвал людей беречь себя и слушать предупреждения властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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