Гладков рассказал о новых пострадавших после обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой волне пострадавших в результате обстрелов ВСУ. В результате происшествий за прошедшие сутки семь мирных жителей получили ранения.
«За вчерашний день у нас из-за обстрелов и атак беспилотников пострадало семь мирных жителей», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что четверо из них госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. В хуторе Старая Валуйского округа погиб один человек, который подорвался на мине.
Гладков выразил соболезнования, но отметил, что государственная помощь не будет оказана семьям погибших, поскольку они не соблюдали требования о запрете въезда в опасные зоны. Он призвал людей беречь себя и слушать предупреждения властей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.