На трассе между Челябинском и Екатеринбургом 13 ноября остановят движение

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Дорожники полностью остановят движение с 22:30 до 23:30
Дорожники полностью остановят движение с 22:30 до 23:30 Фото:

В Сосновском районе на участке трассы между Челябинском и Екатеринбургом 13 ноября частично и полностью остановят движение для транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Ограничение вводится в Сосновском районе Челябинской области на участке трассы М-5 „Урал“, подъезд к городу Екатеринбургу, км 28+800. Временное ограничение движения с введением реверса будет введено 13 ноября с 22:00 до 00:00, полное прекращение движения транспортных средств в обоих направлениях — 13 ноября с 22:30 до 23:30», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ограничение вводится из-за установки опоры и интеллектуальной транспортной системы на ней. На месте будут дежурить два экипажа Госавтоинспекции. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

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В Сосновском районе на участке трассы между Челябинском и Екатеринбургом 13 ноября частично и полностью остановят движение для транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Ограничение вводится в Сосновском районе Челябинской области на участке трассы М-5 „Урал“, подъезд к городу Екатеринбургу, км 28+800. Временное ограничение движения с введением реверса будет введено 13 ноября с 22:00 до 00:00, полное прекращение движения транспортных средств в обоих направлениях — 13 ноября с 22:30 до 23:30», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничение вводится из-за установки опоры и интеллектуальной транспортной системы на ней. На месте будут дежурить два экипажа Госавтоинспекции. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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