На трассе между Челябинском и Екатеринбургом 13 ноября остановят движение

В Сосновском районе на участке трассы между Челябинском и Екатеринбургом 13 ноября частично и полностью остановят движение для транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Ограничение вводится в Сосновском районе Челябинской области на участке трассы М-5 „Урал“, подъезд к городу Екатеринбургу, км 28+800. Временное ограничение движения с введением реверса будет введено 13 ноября с 22:00 до 00:00, полное прекращение движения транспортных средств в обоих направлениях — 13 ноября с 22:30 до 23:30», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ограничение вводится из-за установки опоры и интеллектуальной транспортной системы на ней. На месте будут дежурить два экипажа Госавтоинспекции. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
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