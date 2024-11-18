В Челябинской области в Сосновском районе в поселке Кременкуль построят новый детский сад на 170 мест. Положительное заключение по проекту экспертная организация «Пируэт» застройщику выдала 15 ноября, сообщается на сайте госреестра.
«Детский сад на 170 мест в составе застройки территории ДПТ №ЗУ 17.2, расположенный в Сосновском районе Челябинской области в Кременкульском сельском поселении в поселке Западный. Положительное заключение», — сообщается на сайте.
Общая площадь участка под застройку составляет 6 тысяч 642 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка оценивается в 4 млн 325 тысяч рублей.
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