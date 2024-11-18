18 ноября 2024

Под Челябинском построят новый детский сад на 170 мест. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый детский сад появится в поселке Западный в Сосновском районе
Новый детский сад появится в поселке Западный в Сосновском районе Фото:

В Челябинской области в Сосновском районе в поселке Кременкуль построят новый детский сад на 170 мест. Положительное заключение по проекту экспертная организация «Пируэт» застройщику выдала 15 ноября, сообщается на сайте госреестра.

«Детский сад на 170 мест в составе застройки территории ДПТ №ЗУ 17.2, расположенный в Сосновском районе Челябинской области в Кременкульском сельском поселении в поселке Западный. Положительное заключение», — сообщается на сайте.

Общая площадь участка под застройку составляет 6 тысяч 642 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка оценивается в 4 млн 325 тысяч рублей.

В Челябинской области в Сосновском районе в поселке Кременкуль построят новый детский сад на 170 мест
В Челябинской области в Сосновском районе в поселке Кременкуль построят новый детский сад на 170 мест
Фото:

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В Челябинской области в Сосновском районе в поселке Кременкуль построят новый детский сад на 170 мест. Положительное заключение по проекту экспертная организация «Пируэт» застройщику выдала 15 ноября, сообщается на сайте госреестра. «Детский сад на 170 мест в составе застройки территории ДПТ №ЗУ 17.2, расположенный в Сосновском районе Челябинской области в Кременкульском сельском поселении в поселке Западный. Положительное заключение», — сообщается на сайте. Общая площадь участка под застройку составляет 6 тысяч 642 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка оценивается в 4 млн 325 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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