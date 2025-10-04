Журналисты выяснили, сколько потратила жена Петросяна на роскошный отдых

Семья Петросяна потратила 1 млн рублей на круиз по Волге
Жена Петросяна потратила около миллиона рублей на второй отпуск за месяц
Семья Евгения Петросяна отправилась во второй отпуск за месяц, потратив на шестидневный круиз по Волге около одного миллиона рублей. Об этом сообщается в осведомленных источниках.

Татьяна Брухунова с детьми выбрала четырехпалубный теплоход премиум-класса, следующий из Москвы в Плес. Стоимость двухместной каюты «делюкс», которую заняла супруга Петросяна, составила 410 тысяч рублей. Аналогичную каюту она забронировала для детей, передает Life.ru.

На борту теплохода размещены ресторан, бар, фитнес-зал и библиотека. Питание организует шеф-повар — в меню включены икорные блюда, осетрина, царские кулебяки и неограниченное количество вина. Программа включает шестидневный тур с лекциями.

Ранее певица Анна Калашникова в комментарии для URA.RU предположила, что юморист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова могли воспользоваться услугами суррогатной матери для рождения детей. Подобные слухи распространены не только в звездных кругах.

