В одной из стран СНГ обсуждается возвращение смертной казни

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин через всенародное голосование. Соответствующий законопроект может быть вынесен на референдум после общественного обсуждения и заключения Конституционного суда.
«Законопроект о внесении изменений в конституцию сначала будет вынесен на общественное обсуждение. После этого Конституционный суд даст заключение по законопроекту о внесении изменений в конституцию. Законопроект может быть принят на референдуме», — пояснил Жапаров в интервью государственному информагентству «Кабар».
Инициатива последовала после резонансного убийства 17-летней девушки в республике. Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов уточнил, что предлагается введение смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин. Жапаров добавил, если большинство народа это поддержит, то новоизбранный Жогорку Кенеш должен принять законы о выходе из международных договоров и внесении изменений в действующие кодексы.
Смертная казнь в Киргизии была запрещена в 2007 году после внесения соответствующих поправок в конституцию. Первый двухлетний мораторий на применение высшей меры наказания был введен в республике в 1998 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.