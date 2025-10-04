Скончался актер, сыгравший мафиози из культового сериала «Спрут»

Ремо Джироне скончался в Монако
Ремо Джироне скончался в Монако

Известный итальянский актер Ремо Джироне скончался в возрасте 76 лет в своем доме в Монако, сообщили журналисты. Широкое признание ему принесла роль мафиози Тано Каридди в культовом телесериале «Спрут».

«Известный итальянский актер Ремо Джироне внезапно скончался в своем доме в Монако на 77-м году жизни», — передает aif. Свою сценическую деятельность Джироне начал под руководством режиссера Луки Ронкони, участвуя в постановках по произведениям Уильяма Шекспира, Петра Чехова и других классических авторов.

Изначально он изучал экономику, однако в 1971 году поступил в Национальную академию драматического искусства в Риме, а спустя несколько лет дебютировал в кино. Среди наиболее заметных работ Джироне — роль Кости Треплева в «Чайке», а также участие в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Дядя Ваня» и «Маленькие трагедии» постановщика Юрия Любимова. В 1977 году актер исполнил одну из главных ролей в криминальной драме «Корлеоне» режиссера Паскуале Скуитиери, что стало его первым опытом в этом жанре. За долгие годы творческой деятельности Ремо Джироне снялся более чем в 60 фильмах.

Ранее сообщалось, что в 94 года скончалась народная артистка России Нина Гуляева. Она впервые вышла на сцену МХТ более 70 лет назад — еще студенткой Школы-студии МХАТ сыграла Сережу в «Анне Карениной». В 1954 году актриса была принята в труппу МХТ, где служила до последних дней своей жизни.

