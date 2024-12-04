Общество Генпрокурор Краснов помог бизнесмену из Коркино подключить цех к электричеству 05 декабря 2024 в 10:54 Размер текста - 17 + Краснов встал на сторону предпринимателя из Коркино Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Предприниматель из города Коркино Владимир Губанов смог присоединить производственный цех к электрическим сетям после обращения к Генпрокурору РФ Игорю Краснову во время его визита в Челябинск. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба ведомства. «В Челябинской области восстановлены права предпринимателя, обратившегося за помощью к Генпрокурору РФ. В результате принятых мер проведены работы по присоединению производственного цеха к электрическим сетям», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ на официальном сайте. Губанов на личном приеме у Краснова в Челябинске рассказал, что уже почти три года не может подключить объект, расположенный в городе Коркино, к электрическим сетям. Со стороны предпринимателя были выполнены все требования для подключения. После вмешательства прокуратуры проблему удалось устранить в короткие сроки. Генпрокурор Краснов ранее помог челябинскому бизнесмену вернуть три миллиона рублей долга. Мэрия Троицка отдала предпринимателю долги за установленное уличное освещение после прямого поручения Краснова. Средства за выполненные работы администрация не выплачивала порядка восьми месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Предприниматель из города Коркино Владимир Губанов смог присоединить производственный цех к электрическим сетям после обращения к Генпрокурору РФ Игорю Краснову во время его визита в Челябинск. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба ведомства. «В Челябинской области восстановлены права предпринимателя, обратившегося за помощью к Генпрокурору РФ. В результате принятых мер проведены работы по присоединению производственного цеха к электрическим сетям», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ на официальном сайте. Губанов на личном приеме у Краснова в Челябинске рассказал, что уже почти три года не может подключить объект, расположенный в городе Коркино, к электрическим сетям. Со стороны предпринимателя были выполнены все требования для подключения. После вмешательства прокуратуры проблему удалось устранить в короткие сроки. Генпрокурор Краснов ранее помог челябинскому бизнесмену вернуть три миллиона рублей долга. Мэрия Троицка отдала предпринимателю долги за установленное уличное освещение после прямого поручения Краснова. Средства за выполненные работы администрация не выплачивала порядка восьми месяцев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям