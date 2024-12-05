Не меньше 20 человек пострадали в Курской области от атак запрещенными отравляющими веществами

Возбуждено уголовное дело в отношении украинского командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Павло Розлача. Его обвиняют в применении в Курской области запрещенных кассетных боеприпасов с отравляющими веществами, из-за которых пострадали не менее 20 человек.
«СК России возбуждено уголовное дело в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ Павло Розлача. <...> Он заочно обвиняется в совершении в Курской области терактов и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ. Тогда в результате [его действий] пострадали не менее 20 человек», — передает Следком в своем telegram-канале. Розлач объявлен в международный розыск. Уголовное дело против него возбуждено расследуется ГВСУ СК России.
Украинские подразделения применяли запрещенные боеприпасы в Курской области еще в августе. Тогда, например, такой снаряд был обнаружен рядом с Курской АЭС. Украина начала свое вторжение в приграничный российский регион с 6 августа.
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