Бастрыкин запросил материалы о деле по расселению общежития Челябинска

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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал новый доклад Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал новый доклад по расселению общежития в Челябинске. По данному факту расследуется уголовное дело, результаты поставлены на контроль СКР, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин вновь поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе СКР. Речь идет о нерасселении аварийного общежития по улице Мира в Челябинске.

В пресс-службу СКР обратилась жительница общежития, которая рассказала о том, что здание было построено в 1972 году, в 2022 было признано непригодным для проживания. В 2023 году подрядчики провели ремонт и залатали внешнюю стену, однако дом продолжает разрушаться. Тем не менее, расселять жителей в другие благоустроенные квартиры отказываются, вынуждая получить компенсации, которых не хватит на покупку равнозначного жилья.

«Расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело», — добавили в пресс-службе СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Ранее Бастрыкин уже требовал доклады по этому объекту.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал новый доклад по расселению общежития в Челябинске. По данному факту расследуется уголовное дело, результаты поставлены на контроль СКР, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин вновь поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе СКР. Речь идет о нерасселении аварийного общежития по улице Мира в Челябинске. В пресс-службу СКР обратилась жительница общежития, которая рассказала о том, что здание было построено в 1972 году, в 2022 было признано непригодным для проживания. В 2023 году подрядчики провели ремонт и залатали внешнюю стену, однако дом продолжает разрушаться. Тем не менее, расселять жителей в другие благоустроенные квартиры отказываются, вынуждая получить компенсации, которых не хватит на покупку равнозначного жилья. «Расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело», — добавили в пресс-службе СКР. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Ранее Бастрыкин уже требовал доклады по этому объекту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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