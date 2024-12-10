Бастрыкин запросил материалы о деле по расселению общежития Челябинска

10 декабря 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал новый доклад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал новый доклад по расселению общежития в Челябинске. По данному факту расследуется уголовное дело, результаты поставлены на контроль СКР, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин вновь поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе СКР. Речь идет о нерасселении аварийного общежития по улице Мира в Челябинске. В пресс-службу СКР обратилась жительница общежития, которая рассказала о том, что здание было построено в 1972 году, в 2022 было признано непригодным для проживания. В 2023 году подрядчики провели ремонт и залатали внешнюю стену, однако дом продолжает разрушаться. Тем не менее, расселять жителей в другие благоустроенные квартиры отказываются, вынуждая получить компенсации, которых не хватит на покупку равнозначного жилья. «Расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело», — добавили в пресс-службе СКР. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Ранее Бастрыкин уже требовал доклады по этому объекту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал новый доклад по расселению общежития в Челябинске. По данному факту расследуется уголовное дело, результаты поставлены на контроль СКР, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин вновь поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе СКР. Речь идет о нерасселении аварийного общежития по улице Мира в Челябинске. В пресс-службу СКР обратилась жительница общежития, которая рассказала о том, что здание было построено в 1972 году, в 2022 было признано непригодным для проживания. В 2023 году подрядчики провели ремонт и залатали внешнюю стену, однако дом продолжает разрушаться. Тем не менее, расселять жителей в другие благоустроенные квартиры отказываются, вынуждая получить компенсации, которых не хватит на покупку равнозначного жилья. «Расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело», — добавили в пресс-службе СКР. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Ранее Бастрыкин уже требовал доклады по этому объекту.