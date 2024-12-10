Бастрыкин запросил материалы о деле по расселению общежития Челябинска

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал новый доклад по расселению общежития в Челябинске. По данному факту расследуется уголовное дело, результаты поставлены на контроль СКР, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин вновь поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе СКР. Речь идет о нерасселении аварийного общежития по улице Мира в Челябинске.
В пресс-службу СКР обратилась жительница общежития, которая рассказала о том, что здание было построено в 1972 году, в 2022 было признано непригодным для проживания. В 2023 году подрядчики провели ремонт и залатали внешнюю стену, однако дом продолжает разрушаться. Тем не менее, расселять жителей в другие благоустроенные квартиры отказываются, вынуждая получить компенсации, которых не хватит на покупку равнозначного жилья.
«Расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело», — добавили в пресс-службе СКР.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Ранее Бастрыкин уже требовал доклады по этому объекту.
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