В Екатеринбурге резко вырос спрос на курьеров перед Новым годом

В Екатеринбурге вырос спрос на курьеров в преддверии Нового года, так как жители все чаще стремятся передать специалистам доставку подарков для экономии времени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуг».
«Спрос на услуги курьеров перед новогодними праздниками вырос на 19% в Екатеринбурге», — говорится в релизе. В период с октября по ноябрь спрос в среднем вырос на 4%. Услуги курьеров востребованы как у юридических, так и у физических лиц.
Екатеринбург стал одним из лидеров по заказу курьеров накануне Нового года среди других городов страны. В этом топе оказались также Краснодар, Ростов-на-Дону, Омск.
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