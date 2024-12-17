В Екатеринбурге резко вырос спрос на курьеров перед Новым годом

«Авито Услуги»: в Екатеринбурге на 19% вырос спрос на курьеров перед Новым годом
© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц спрос вырос на 4%
За месяц спрос вырос на 4% Фото:

В Екатеринбурге вырос спрос на курьеров в преддверии Нового года, так как жители все чаще стремятся передать специалистам доставку подарков для экономии времени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуг».   

«Спрос на услуги курьеров перед новогодними праздниками вырос на 19% в Екатеринбурге», — говорится в релизе. В период с октября по ноябрь спрос в среднем вырос на 4%. Услуги курьеров востребованы как у юридических, так и у физических лиц.

Екатеринбург стал одним из лидеров по заказу курьеров накануне Нового года среди других городов страны. В этом топе оказались также Краснодар, Ростов-на-Дону, Омск. 

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В Екатеринбурге вырос спрос на курьеров в преддверии Нового года, так как жители все чаще стремятся передать специалистам доставку подарков для экономии времени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуг».    «Спрос на услуги курьеров перед новогодними праздниками вырос на 19% в Екатеринбурге», — говорится в релизе. В период с октября по ноябрь спрос в среднем вырос на 4%. Услуги курьеров востребованы как у юридических, так и у физических лиц. Екатеринбург стал одним из лидеров по заказу курьеров накануне Нового года среди других городов страны. В этом топе оказались также Краснодар, Ростов-на-Дону, Омск. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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