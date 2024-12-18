Житель Барнаула пытался отравить российских военных

На Алтае местный житель — сотрудник заведения общественного питания был приговорен к 20 годам строгого режима за попытку отравления мобилизованных военнослужащих в поддержку Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.
«Гражданин России 1981 года рождения через социальные сети установил контакт с представителями специальных служб Украины. <...> Являясь сотрудником одного из учреждений общественного питания, совершил попытку покушения на отравление военнослужащих из числа мобилизованного контингента Алтайского края», — говорится в сообщении РИА Новости. В ходе следствия выяснилось, что при установке контакта с украинскими представителями житель РФ открыто выражал неприязнь текущему политическому курсу в стране.
В ходе расследования были проведены экспертизы, которые подтвердили, что использованное отравляющее вещество могло привести к острому отравлению и даже летальному исходу. Все действия обвиняемого были задокументированы на видео, которое он отправил представителям украинских спецслужб. Второй Восточный окружной военный суд признал россиянина виновным в покушении на теракт и госизмене.
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