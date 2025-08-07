Клятва под проливным дождем и громом фанфар: Президентский полк принял присягу в Кремле. Фото, видео

Молодое пополнение Президентского полка торжественно приняло присягу в Кремле
Церемония приведения к присяге прошла в Кремле
Церемония приведения к присяге прошла в Кремле Фото:

На Соборной площади в Кремле прошла церемония приведения к присяге молодого поколения Президентского полка. В этот раз она прошла под полностью затянутым небом и проливным дождем, но бойцовский дух молодых людей оказался крепким — они мужественно клялись выполнять воинский долг и защищать Россию. О том, как прошло пополнение полка — в материале URA.RU.

Церемония прошла в рамках призыва «Весна 2025 года». Президентский полк — это элитная часть, которая обеспечивает безопасность первых лиц государства и кремлевских ценностей. В нем несут службу и контрактники, и призывники.

Набор прошел в 48 регионах страны. При отборе для службы в полку учитывают множество критериев, но главный из них — это желание. Немаловажным является и готовность к физическим нагрузкам и соблюдению строгой дисциплины. Именно эту черту бойцы и продемонстрировали, четко выговаривая слова присяги сквозь потоки дождя.

В Президентский полк набирают людей по строгому внешнему критерию — их рост должен составлять от 175 до 190 сантиметров. Это связано с обязанностью военнослужащих быть на виду: стоять на «Посту номер один» у Могилы Неизвестного Солдата, участвовать в почетном карауле при визите в Кремль иностранных гостей.

Отработка «кремлевского шага» занимает по шесть часов в день. Но, помимо ярких церемоний, солдаты проходят и боевую подготовку. А кавалерийские подразделения учатся верховой езде и оказанию помощи животным.

Призывников поддерживали родители, несмотря на то, что наблюдали за церемонией издалека. Часть молодых людей уже может иметь высшее образование, часть — категорию в спорте.

Завершилась церемония хоровой клятвой и торжественным исполнением государственного гимна. Вскоре после приведения к присяге и распределения они приступят к службе в своих подразделениях.

