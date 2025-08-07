Над российскими регионами за несколько часов сбили 43 дрона ВСУ

В период с 06:20 до 10:35 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили 43 дрона ВСУ, запущенных с территории Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Уточняется, что 22 дрона уничтожено над территорией Брянской области, 18 — над Крымом. Два беспилотника перехватили и сбили в небе над Смоленской областью. Еще один украинский БПЛА ликвидировали над Калужской областью.
Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на 7 августа над российскими регионами уничтожили 82 украинских БПЛА. Согласно информации, предоставленной ведомством, из общего количества беспилотных летательных аппаратов 31 был уничтожен над акваторией Азовского моря, 11 — в пределах Республики Крым, 10 — на территории Ростовской области, 9 — в Краснодарском крае, 8 — над Черным морем, 7 — в Волгоградской области, 4 — в Белгородской области, а по одному беспилотнику было сбито в Курской и Орловской областях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.