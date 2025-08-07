Над российскими регионами за несколько часов сбили 43 дрона ВСУ

Дроны ВСУ за четыре часа сбили над несколькими регионами РФ
Дроны ВСУ за четыре часа сбили над несколькими регионами РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В период  с 06:20 до 10:35 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили 43 дрона ВСУ, запущенных с территории Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ. 

Уточняется, что 22 дрона уничтожено над территорией Брянской области, 18 — над Крымом. Два беспилотника перехватили и сбили в небе над Смоленской областью. Еще один украинский БПЛА ликвидировали над Калужской областью. 

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на   7 августа над российскими регионами уничтожили 82 украинских БПЛА. Согласно информации, предоставленной ведомством, из общего количества беспилотных летательных аппаратов 31 был уничтожен над акваторией Азовского моря, 11 — в пределах Республики Крым, 10 — на территории Ростовской области, 9 — в Краснодарском крае, 8 — над Черным морем, 7 — в Волгоградской области, 4 — в Белгородской области, а по одному беспилотнику было сбито в Курской и Орловской областях.

