ХК «Трактор» победил казахстанский «Барыс» со счетом 5:3

24 декабря 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

ХК «Трактор» продолжает удерживать лидерство Восточной конференции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский ХК «Трактор» начал очередную выездную серию с победы. «Черно-белые» одолели казахстанский «Барыс» со счетом 5:3, передает корреспондент URA.RU. Игра проходила при полупустых трибунах. Это не смутило челябинцев, и уже спустя пять минут после начала игры они открыли счет: первой шайбой в сезоне отметился Егор Попов. Через полторы минуты форвард «черно-белых Виталий Кравцов увеличил разрыв в счете, завершив красивую комбинацию. Больше голов в первом периоде зрители не увидели. В начале второго периода «Трактор» продолжил давление на соперников. Результатом стала шайба Максима Шабанова, который оказался расторопней всех на пятаке. За шесть минут до конца второй двадцатиминутки Семен Дер-Аргучинцев сделал счет матча разгромным, отличившись в большинстве. Под занавес второго периода Станислав Бочаров порадовал немногочисленных болельщиков на трибунах и сократил разрыв в счете. За 10 минут до конца матча, по примеру одноклубника Попова, дебютным голом в КХЛ отметился Остап Сафин, вернув «Трактору» преимущество в четыре шайбы. Но уже в следующей атаке «Барыс» ответил на удачный выпад «черно-белых»: забил Кирилл Савицкий, сделав счет в матче 5:2. После казахстанцы пытались вернуться в игру. Все, что им удалось сделать, — забросить еще одну шайбу. Отличился бывший игрок «Трактора» Антон Бурдасов. Эта игра стала 38 для челябинцев в текущем сезоне КХЛ. Они продолжают удерживать лидерство Восточной конференции с 52 очками в активе. У их ближайшего преследователя «Салавата Юлаева» 50 очков. Но у уфимцев еще есть две игры в запасе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский ХК «Трактор» начал очередную выездную серию с победы. «Черно-белые» одолели казахстанский «Барыс» со счетом 5:3, передает корреспондент URA.RU. Игра проходила при полупустых трибунах. Это не смутило челябинцев, и уже спустя пять минут после начала игры они открыли счет: первой шайбой в сезоне отметился Егор Попов. Через полторы минуты форвард «черно-белых Виталий Кравцов увеличил разрыв в счете, завершив красивую комбинацию. Больше голов в первом периоде зрители не увидели. В начале второго периода «Трактор» продолжил давление на соперников. Результатом стала шайба Максима Шабанова, который оказался расторопней всех на пятаке. За шесть минут до конца второй двадцатиминутки Семен Дер-Аргучинцев сделал счет матча разгромным, отличившись в большинстве. Под занавес второго периода Станислав Бочаров порадовал немногочисленных болельщиков на трибунах и сократил разрыв в счете. За 10 минут до конца матча, по примеру одноклубника Попова, дебютным голом в КХЛ отметился Остап Сафин, вернув «Трактору» преимущество в четыре шайбы. Но уже в следующей атаке «Барыс» ответил на удачный выпад «черно-белых»: забил Кирилл Савицкий, сделав счет в матче 5:2. После казахстанцы пытались вернуться в игру. Все, что им удалось сделать, — забросить еще одну шайбу. Отличился бывший игрок «Трактора» Антон Бурдасов. Эта игра стала 38 для челябинцев в текущем сезоне КХЛ. Они продолжают удерживать лидерство Восточной конференции с 52 очками в активе. У их ближайшего преследователя «Салавата Юлаева» 50 очков. Но у уфимцев еще есть две игры в запасе.