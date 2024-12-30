Стало известно о причине пожара в Грозном

Цистерна с топливом загорелась на АЗС в Грозном
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На АЗС в Грозном загорелась цистерна, пожар в настоящий момент потушен
На АЗС в Грозном загорелась цистерна, пожар в настоящий момент потушен Фото:

На АЗС в Грозном загорелась цистерна, что и спровоцировало бурное возгорание. Об этом сообщает МЧС, отмечая, что пожар уже потушен. 

«Сотрудники МЧС России потушили пожар на автозаправке в Грозном. Горели автоцистерна с топливом, операторская АЗС и автомагазин. Благодаря грамотным действиям сотрудников МЧС России удалось минимизировать ущерб», — подчеркнули в ведомстве. Сотрудники смогли не допустить разгерметизации цистерн и не допустили переход огня на соседние здания. Пострадавших в ходе пожара нет. 

Всего в ликвидации пожара участвовали 82 специалиста. Кроме того, было задействовано до 14 единиц техники.

О пожаре на АЗС в Грозном сообщалось несколько часов назад. Отмечалось, что площадь возгорания составляла 450 квадратных метров.

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На АЗС в Грозном загорелась цистерна, что и спровоцировало бурное возгорание. Об этом сообщает МЧС, отмечая, что пожар уже потушен.  «Сотрудники МЧС России потушили пожар на автозаправке в Грозном. Горели автоцистерна с топливом, операторская АЗС и автомагазин. Благодаря грамотным действиям сотрудников МЧС России удалось минимизировать ущерб», — подчеркнули в ведомстве. Сотрудники смогли не допустить разгерметизации цистерн и не допустили переход огня на соседние здания. Пострадавших в ходе пожара нет.  Всего в ликвидации пожара участвовали 82 специалиста. Кроме того, было задействовано до 14 единиц техники. О пожаре на АЗС в Грозном сообщалось несколько часов назад. Отмечалось, что площадь возгорания составляла 450 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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