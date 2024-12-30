РЕН-ТВ: в Грозном полыхает мощный пожар. Видео

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В Грозном, предположительно, взорвалась заправка
В Грозном, предположительно, взорвалась заправка Фото:

В чеченском городе Грозном полыхает мощный пожар. Очевидцы предполагают, что могла взорваться заправка. О подробностях пока не сообщается. Об этом пишет РЕН-ТВ. 

«Мощный пожар полыхает в Грозном. По словам очевидцев, предположительно, могла взорваться заправка», — передают авторы на своем канале. На кадрах, которые приводит РЕН-ТВ, можно наблюдать черное облако дыма и сильное возгорание.

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В чеченском городе Грозном полыхает мощный пожар. Очевидцы предполагают, что могла взорваться заправка. О подробностях пока не сообщается. Об этом пишет РЕН-ТВ.  «Мощный пожар полыхает в Грозном. По словам очевидцев, предположительно, могла взорваться заправка», — передают авторы на своем канале. На кадрах, которые приводит РЕН-ТВ, можно наблюдать черное облако дыма и сильное возгорание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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