В Грозном, предположительно, взорвалась заправка
В чеченском городе Грозном полыхает мощный пожар. Очевидцы предполагают, что могла взорваться заправка. О подробностях пока не сообщается. Об этом пишет РЕН-ТВ.
«Мощный пожар полыхает в Грозном. По словам очевидцев, предположительно, могла взорваться заправка», — передают авторы на своем канале. На кадрах, которые приводит РЕН-ТВ, можно наблюдать черное облако дыма и сильное возгорание.
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