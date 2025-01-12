Екатеринбуржцы засудили МВД за сорвавшийся отпуск в Таиланде

В Екатеринбурге супруги Ирина и Павел подали в суд на МВД после того, как сорвалась их поездка в Таиланд из-за проблем с паспортом, которые выявили пограничники в аэропорту. После несостоявшейся поездки семья потеряла почти 140 тысяч рублей, но смогла вернуть средства по решению судьи, рассказали URA.RU в пресс-службе инстанции.
«Решением Ленинского райсуда исковые требования удовлетворены частично. В пользу Ирины взысканы убытки в размере 139560 рублей, а также по пять тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу каждого истца», — пояснили в облсуде. Полиция с решением не согласилась, уверяя, что виновен в выдаче бракованного документа сотрудник МФЦ.
Свердловский облсуд оставил решение без изменения и вынес частное определение руководителю отдела по вопросам миграции отдела полиции №7 УМВД по Екатеринбургу. В обращении инстанция призвала усилить контроль за выдачей паспортов.
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