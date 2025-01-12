12 января 2025

Екатеринбуржцы засудили МВД за сорвавшийся отпуск в Таиланде

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Семья потеряла почти 140 тысяч рублей из-за сорвавшейся поездки Фото:

В Екатеринбурге супруги Ирина и Павел подали в суд на МВД после того, как сорвалась их поездка в Таиланд из-за проблем с паспортом, которые выявили пограничники в аэропорту. После несостоявшейся поездки семья потеряла почти 140 тысяч рублей, но смогла вернуть средства по решению судьи, рассказали URA.RU в пресс-службе инстанции.

«Решением Ленинского райсуда исковые требования удовлетворены частично. В пользу Ирины взысканы убытки в размере 139560 рублей, а также по пять тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу каждого истца», — пояснили в облсуде. Полиция с решением не согласилась, уверяя, что виновен в выдаче бракованного документа сотрудник МФЦ.

Свердловский облсуд оставил решение без изменения и вынес частное определение руководителю отдела по вопросам миграции отдела полиции №7 УМВД по Екатеринбургу. В обращении инстанция призвала усилить контроль за выдачей паспортов.

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В Екатеринбурге супруги Ирина и Павел подали в суд на МВД после того, как сорвалась их поездка в Таиланд из-за проблем с паспортом, которые выявили пограничники в аэропорту. После несостоявшейся поездки семья потеряла почти 140 тысяч рублей, но смогла вернуть средства по решению судьи, рассказали URA.RU в пресс-службе инстанции. «Решением Ленинского райсуда исковые требования удовлетворены частично. В пользу Ирины взысканы убытки в размере 139560 рублей, а также по пять тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу каждого истца», — пояснили в облсуде. Полиция с решением не согласилась, уверяя, что виновен в выдаче бракованного документа сотрудник МФЦ. Свердловский облсуд оставил решение без изменения и вынес частное определение руководителю отдела по вопросам миграции отдела полиции №7 УМВД по Екатеринбургу. В обращении инстанция призвала усилить контроль за выдачей паспортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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