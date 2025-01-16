Екатеринбуржцев зовут в VIP-купели — с глинтвейном и парными

В Екатеринбурге купели организуют в термальном комплексе «Юга» и клубе «Тихвинъ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо платных купелей, можно посетить и общегородские
Помимо платных купелей, можно посетить и общегородские Фото:

Помимо городских купелей, термальные комплексы и загородные клубы предлагают екатеринбуржцам окунуться в ледяную воду с комфортом. Одни площадки обещают после обряда русскую баню, другие — глинтвейн или чай с пирожками. URA.RU нашло пять мест, где можно провести Крещение в нестандартной обстановке. 

Wellness-клуб «Тихвинъ»

В престижном клубе крещенские купания пройдут 19 января с 8:00 до 17:00. Гостям советуют заранее бронировать время, чтобы не создавать очередей. На каждого желающего будут выделять по 15 минут. 

Термальный комплекс «Юга»

Перед праздником батюшка освятит воду в купели и открытом бассейне. В полночь 19 января все желающие смогут окунуться, закроется комплекс в три часа ночи. До этого посетители могут погреться в русской бане, выпить глинтвейн или чай с пирожками. Посещение обойдется в 1500 рублей (цена за час).

Загородный клуб «Белая лошадь»

Специально к Крещению бассейн с теплой артезианской водой освятит священник из храма Владимирской иконы Божией Матери. Для посетителей будут доступны две парные с купелями, зона отдыха в теплом помещении с шезлонгами и бесплатный травяной чай с печеньем. 18 января (до 22:00) вход на ночные купания обойдется взрослым в 3000 рублей, детям до 14 лет — 2500, в ночь с 18 на 19 января — 1500 и 1000 соответственно. Купель можно посетить до четырех утра.

Ramada by Wyndham Yekaterinburg

Окунуться в купели возле отеля можно лишь платно: без посещения спа — 1000 рублей, с посещением — 2500 рублей. В тариф со спа входит полотенце и приветственный напиток. Те, кто будет проживать в отеле, могут посетить крещенские купания за 500 рублей. Прорубь будет работать с 23:15 18 января до трех часов ночи 19 января.

«Баден-Баден»

Купания пройдут сразу в нескольких городах присутствия сети. В Реже и Сысерти гостей ждут в купели 18 января с 9:00 до часу ночи, на Уктусе — с 9:00 до трех утра. До окончания мероприятия будет работать вся инфраструктура комплексов.

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Помимо городских купелей, термальные комплексы и загородные клубы предлагают екатеринбуржцам окунуться в ледяную воду с комфортом. Одни площадки обещают после обряда русскую баню, другие — глинтвейн или чай с пирожками. URA.RU нашло пять мест, где можно провести Крещение в нестандартной обстановке.  Wellness-клуб «Тихвинъ» В престижном клубе крещенские купания пройдут 19 января с 8:00 до 17:00. Гостям советуют заранее бронировать время, чтобы не создавать очередей. На каждого желающего будут выделять по 15 минут.  Термальный комплекс «Юга» Перед праздником батюшка освятит воду в купели и открытом бассейне. В полночь 19 января все желающие смогут окунуться, закроется комплекс в три часа ночи. До этого посетители могут погреться в русской бане, выпить глинтвейн или чай с пирожками. Посещение обойдется в 1500 рублей (цена за час). Загородный клуб «Белая лошадь» Специально к Крещению бассейн с теплой артезианской водой освятит священник из храма Владимирской иконы Божией Матери. Для посетителей будут доступны две парные с купелями, зона отдыха в теплом помещении с шезлонгами и бесплатный травяной чай с печеньем. 18 января (до 22:00) вход на ночные купания обойдется взрослым в 3000 рублей, детям до 14 лет — 2500, в ночь с 18 на 19 января — 1500 и 1000 соответственно. Купель можно посетить до четырех утра. Ramada by Wyndham Yekaterinburg Окунуться в купели возле отеля можно лишь платно: без посещения спа — 1000 рублей, с посещением — 2500 рублей. В тариф со спа входит полотенце и приветственный напиток. Те, кто будет проживать в отеле, могут посетить крещенские купания за 500 рублей. Прорубь будет работать с 23:15 18 января до трех часов ночи 19 января. «Баден-Баден» Купания пройдут сразу в нескольких городах присутствия сети. В Реже и Сысерти гостей ждут в купели 18 января с 9:00 до часу ночи, на Уктусе — с 9:00 до трех утра. До окончания мероприятия будет работать вся инфраструктура комплексов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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