Российские звезды запланировали пермские гастроли в 2025 году

Звезды музыкальной сцены России готовятся приехать с концертами в Пермь. В гастрольные графики столицу Прикамья включили артисты, собиравшие ранее полные залы, а также те, на чьи шоу билеты не раскупали. Планирует выступить и Лолита, концерт которой в 2024 году отменили из-за скандала с «голой» вечеринкой.
Вторая попытка
Рок-группа «Пилот» попытается выступить в Перми да не второй, а третий раз. Шоу запланировано на 6 февраля в концерт-холле «Свобода». В 2024 году коллектив дважды отменял концерты — в марте из-за плохих продаж билетов, а в октябре из-за травмы барабанщика.
Со второго раза попытается покорить пермяков и рок-группа «Алиса». Новый альбом «Гойда» коллектив Константина Кинчева хотел презентовать в городе еще в ноябре прошлого года, но шоу не вызвало интереса у публики, его отменили. 28 апреля музыканты надеются все-таки собрать фанатов на одной из самых массовых площадок Перми — спорткомплексе им. Сухарева.
Лолита Милявская в СК им. Сухарева свой концерт запланировала на 19 марта. В этот же день 2024 года ее выступление отменили. Тогда певице пришлось прервать свой тур из-за скандала с ее участием в «голой вечернике» блогера Анастасии Ивлеевой.
Рекордсмен
Приедет в Пермь и рекордсмен 2024 года по скорости продажи билетов Xolidayboy (Иван Ржевский). Но масштабы шоу певец решил расширить — если в прошлом году он выступал на сцене клуба «Свобода», то 29 апреля 2025 намерен собрать зал дворца спорта «Молот».
Легенды
Приедут в Пермь и музыканты, постоянно с успехом выступающие по всей стране уже многие годы. Среди концертов легенд российской музыки можно выделить шоу Дельфина (7 февраля, «Свобода»), Вячеслава Бутусова (23 февраля, ДК им. Солдатова) и группы «Пикник» (6 марта, СК им. Сухарева).
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