В Златоусте родители потребовали не закрывать детский сад

21 января 2025 в 12:45 Размер текста - 17 +

Родители обеспокоены реорганизацией образовательного учреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте Челябинской области родители потребовали не закрывать детский сад при начальной школе №25. По их данным, набор в садик закрыт, а само учреждение планируют перепрофилировать. В администрации города URA.RU сообщили, что детский сад работает в штатном режиме и реорганизации не планируется. «Родители группы „Теремок “ при начальной общеобразовательной школе №25 обеспокоены дальнейшей судьбой детского сада. Оборудованное учреждение просто хотят отобрать, чтобы не тратить средства на другой проект (нерентабельный), и отдел образования не стесняется об этом говорить», — утверждают родители детей в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». По словам родителей, информацию о планируемой реорганизации им сообщили воспитатели. Сотрудники садика рассказали, что в этом случае им придется уволиться. Как пояснили URA.RU в управлении образования и молодежной политики Златоуста, ни о какой реорганизации на данный момент речи не идет. Садик работает в штатном режиме. «Учреждение работает в штатном режиме. Если в дальнейшем и будут приняты какие-то организационные решения, то только с учетом интересов жителей и педагогического состава», — уточнили в пресс-службе мэрии города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте Челябинской области родители потребовали не закрывать детский сад при начальной школе №25. По их данным, набор в садик закрыт, а само учреждение планируют перепрофилировать. В администрации города URA.RU сообщили, что детский сад работает в штатном режиме и реорганизации не планируется. «Родители группы „Теремок “ при начальной общеобразовательной школе №25 обеспокоены дальнейшей судьбой детского сада. Оборудованное учреждение просто хотят отобрать, чтобы не тратить средства на другой проект (нерентабельный), и отдел образования не стесняется об этом говорить», — утверждают родители детей в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». По словам родителей, информацию о планируемой реорганизации им сообщили воспитатели. Сотрудники садика рассказали, что в этом случае им придется уволиться. Как пояснили URA.RU в управлении образования и молодежной политики Златоуста, ни о какой реорганизации на данный момент речи не идет. Садик работает в штатном режиме. «Учреждение работает в штатном режиме. Если в дальнейшем и будут приняты какие-то организационные решения, то только с учетом интересов жителей и педагогического состава», — уточнили в пресс-службе мэрии города.