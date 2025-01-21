В Златоусте родители потребовали не закрывать детский сад

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Поездка Алексея Текслера в Копейский городской округ. Челябинск, игрушки, детский сад
Родители обеспокоены реорганизацией образовательного учреждения Фото:

В Златоусте Челябинской области родители потребовали не закрывать детский сад при начальной школе №25. По их данным, набор в садик закрыт, а само учреждение планируют перепрофилировать. В администрации города URA.RU сообщили, что детский сад работает в штатном режиме и реорганизации не планируется.

«Родители группы „Теремок “ при начальной общеобразовательной школе №25 обеспокоены дальнейшей судьбой детского сада. Оборудованное учреждение просто хотят отобрать, чтобы не тратить средства на другой проект (нерентабельный), и отдел образования не стесняется об этом говорить», — утверждают родители детей в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

По словам родителей, информацию о планируемой реорганизации им сообщили воспитатели. Сотрудники садика рассказали, что в этом случае им придется уволиться. Как пояснили URA.RU в управлении образования и молодежной политики Златоуста, ни о какой реорганизации на данный момент речи не идет. Садик работает в штатном режиме.

«Учреждение работает в штатном режиме. Если в дальнейшем и будут приняты какие-то организационные решения, то только с учетом интересов жителей и педагогического состава», — уточнили в пресс-службе мэрии города.

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В Златоусте Челябинской области родители потребовали не закрывать детский сад при начальной школе №25. По их данным, набор в садик закрыт, а само учреждение планируют перепрофилировать. В администрации города URA.RU сообщили, что детский сад работает в штатном режиме и реорганизации не планируется. «Родители группы „Теремок “ при начальной общеобразовательной школе №25 обеспокоены дальнейшей судьбой детского сада. Оборудованное учреждение просто хотят отобрать, чтобы не тратить средства на другой проект (нерентабельный), и отдел образования не стесняется об этом говорить», — утверждают родители детей в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». По словам родителей, информацию о планируемой реорганизации им сообщили воспитатели. Сотрудники садика рассказали, что в этом случае им придется уволиться. Как пояснили URA.RU в управлении образования и молодежной политики Златоуста, ни о какой реорганизации на данный момент речи не идет. Садик работает в штатном режиме. «Учреждение работает в штатном режиме. Если в дальнейшем и будут приняты какие-то организационные решения, то только с учетом интересов жителей и педагогического состава», — уточнили в пресс-службе мэрии города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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