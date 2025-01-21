Силовики провели облаву на мигрантов в торговых центрах Екатеринбурга. Фото

В торговых центрах Екатеринбурга полицейские нашли мигрантов-нелегалов

21 января 2025 в 20:39 Размер текста - 17 +

Нарушителям грозит выдворение за пределы РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов в торговых центрах Пионерского микрорайона Екатеринбурга. Под проверку попали почти 80 человек, четверо из которых оказались нарушителями миграционного законодательства, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Всего за время операции сотрудниками полиции проверены 78 иностранных граждан, из них выявлено четыре нарушителя миграционного законодательства РФ. В отношении всех будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы РФ», — пояснили в ведомстве. Операцию проводили в ТЦ на улицах Сулимова и Блюхера. Участие в ней приняли сотрудники территориального ОВД, в том числе представители подразделений по вопросам миграции, охраны общественного порядка, по исполнению административного законодательства, участковые уполномоченные полиции, сотрудники ППСП и Госавтоинспекции. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов в торговых центрах Пионерского микрорайона Екатеринбурга. Под проверку попали почти 80 человек, четверо из которых оказались нарушителями миграционного законодательства, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Всего за время операции сотрудниками полиции проверены 78 иностранных граждан, из них выявлено четыре нарушителя миграционного законодательства РФ. В отношении всех будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы РФ», — пояснили в ведомстве. Операцию проводили в ТЦ на улицах Сулимова и Блюхера. Участие в ней приняли сотрудники территориального ОВД, в том числе представители подразделений по вопросам миграции, охраны общественного порядка, по исполнению административного законодательства, участковые уполномоченные полиции, сотрудники ППСП и Госавтоинспекции.