Силовики провели облаву на мигрантов в торговых центрах Екатеринбурга. Фото

В торговых центрах Екатеринбурга полицейские нашли мигрантов-нелегалов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы
Нарушителям грозит выдворение за пределы РФ Фото:

Силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов в торговых центрах Пионерского микрорайона Екатеринбурга. Под проверку попали почти 80 человек, четверо из которых оказались нарушителями миграционного законодательства, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Всего за время операции сотрудниками полиции проверены 78 иностранных граждан, из них выявлено четыре нарушителя миграционного законодательства РФ. В отношении всех будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы РФ», — пояснили в ведомстве.

Операцию проводили в ТЦ на улицах Сулимова и Блюхера. Участие в ней приняли сотрудники территориального ОВД, в том числе представители подразделений по вопросам миграции, охраны общественного порядка, по исполнению административного законодательства, участковые уполномоченные полиции, сотрудники ППСП и Госавтоинспекции.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов в торговых центрах Пионерского микрорайона Екатеринбурга. Под проверку попали почти 80 человек, четверо из которых оказались нарушителями миграционного законодательства, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Всего за время операции сотрудниками полиции проверены 78 иностранных граждан, из них выявлено четыре нарушителя миграционного законодательства РФ. В отношении всех будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы РФ», — пояснили в ведомстве. Операцию проводили в ТЦ на улицах Сулимова и Блюхера. Участие в ней приняли сотрудники территориального ОВД, в том числе представители подразделений по вопросам миграции, охраны общественного порядка, по исполнению административного законодательства, участковые уполномоченные полиции, сотрудники ППСП и Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...