Власти Петербурга приблизились к строительству нового участка метро

В Санкт-Петербурге планируется строительство нового участка Кировско-Выборгской линии метрополитена, в городе стартовали общественные обсуждения. Об этом сообщил Комитет по градостроительству и архитектуре.
Проект предусматривает прокладку путей от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Проспект Маршала Жукова». Общественные обсуждения запланированы с 28 января по 26 февраля 2025 года.
«Все согласования по документации получены», — говорится в документе, опубликованном на сайте комитета. Это подтверждает, что все предварительные этапы перед началом строительства завершены без замечаний.
Напомним, ранее Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов на встрече доложил президенту РФ Владимиру Путину о выходе из кризиса и строительстве новых станций метро. Он отметил, что после банкротства компании «Метрострой» в городе удалось сохранить отрасль.
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