Власти Петербурга приблизились к строительству нового участка метро

Комитет по градостроительству Петербурга запустил обсуждение продления метро
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В Санкт-Петербурге планируется строительство нового участка Кировско-Выборгской линии метрополитена
В Санкт-Петербурге планируется строительство нового участка Кировско-Выборгской линии метрополитена Фото:

В Санкт-Петербурге планируется строительство нового участка Кировско-Выборгской линии метрополитена, в городе стартовали общественные обсуждения. Об этом сообщил Комитет по градостроительству и архитектуре. 

Проект предусматривает прокладку путей от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Проспект Маршала Жукова». Общественные обсуждения запланированы с 28 января по 26 февраля 2025 года. 

«Все согласования по документации получены», — говорится в документе, опубликованном на сайте комитета. Это подтверждает, что все предварительные этапы перед началом строительства завершены без замечаний.

Напомним, ранее Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов на встрече доложил президенту РФ Владимиру Путину о выходе из кризиса и строительстве новых станций метро. Он отметил, что после банкротства компании «Метрострой» в городе удалось сохранить отрасль.

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В Санкт-Петербурге планируется строительство нового участка Кировско-Выборгской линии метрополитена, в городе стартовали общественные обсуждения. Об этом сообщил Комитет по градостроительству и архитектуре.  Проект предусматривает прокладку путей от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Проспект Маршала Жукова». Общественные обсуждения запланированы с 28 января по 26 февраля 2025 года.  «Все согласования по документации получены», — говорится в документе, опубликованном на сайте комитета. Это подтверждает, что все предварительные этапы перед началом строительства завершены без замечаний. Напомним, ранее Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов на встрече доложил президенту РФ Владимиру Путину о выходе из кризиса и строительстве новых станций метро. Он отметил, что после банкротства компании «Метрострой» в городе удалось сохранить отрасль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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