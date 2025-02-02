02 февраля 2025
01 февраля 2025

Мэр Челябинска передал бойцам СВО беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин приехал в Курскую область поддержать наших бойцов
Алексей Лошкин приехал в Курскую область поддержать наших бойцов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Глава Челябинска Алексей Лошкин совместно с секретарем Челябинской епархии Игорем Шестаковым и ветеранами спецназа ГРУ прибыли в одно из подразделений, выполняющее боевые задачи в Курской области. Мэр передал бойцам беспилотник. Об этом Шестаков сообщил в telegram-канале.

«Прибыли в одно из подразделений, выполняющее боевые задачи на опаленной боями курской земле, чтобы передать воинам-южноуральцам гуманитарную и техническую помощь. Привез землякам походный складень, написанный челябинскими иконописцами. А глава города Алексей Лошкин вручил беспилотник, предназначенный для боевой работы», — рассказал Шестаков в своем telegram-канале «Vремя Огня».

Ранее Лошкин и Шестаков вручили подарки детям из города Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР). Презенты они передали от имени митрополита Челябинского и Миасского Алексия. 

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Глава Челябинска Алексей Лошкин совместно с секретарем Челябинской епархии Игорем Шестаковым и ветеранами спецназа ГРУ прибыли в одно из подразделений, выполняющее боевые задачи в Курской области. Мэр передал бойцам беспилотник. Об этом Шестаков сообщил в telegram-канале. «Прибыли в одно из подразделений, выполняющее боевые задачи на опаленной боями курской земле, чтобы передать воинам-южноуральцам гуманитарную и техническую помощь. Привез землякам походный складень, написанный челябинскими иконописцами. А глава города Алексей Лошкин вручил беспилотник, предназначенный для боевой работы», — рассказал Шестаков в своем telegram-канале «Vремя Огня». Ранее Лошкин и Шестаков вручили подарки детям из города Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР). Презенты они передали от имени митрополита Челябинского и Миасского Алексия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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