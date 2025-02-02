Мэр Челябинска передал бойцам СВО беспилотник

Глава Челябинска Алексей Лошкин совместно с секретарем Челябинской епархии Игорем Шестаковым и ветеранами спецназа ГРУ прибыли в одно из подразделений, выполняющее боевые задачи в Курской области. Мэр передал бойцам беспилотник. Об этом Шестаков сообщил в telegram-канале.
«Прибыли в одно из подразделений, выполняющее боевые задачи на опаленной боями курской земле, чтобы передать воинам-южноуральцам гуманитарную и техническую помощь. Привез землякам походный складень, написанный челябинскими иконописцами. А глава города Алексей Лошкин вручил беспилотник, предназначенный для боевой работы», — рассказал Шестаков в своем telegram-канале «Vремя Огня».
Ранее Лошкин и Шестаков вручили подарки детям из города Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР). Презенты они передали от имени митрополита Челябинского и Миасского Алексия.
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