Лукашенко рассказал Путину о своем разговоре с Трампом

Лукашенко поддержал шаги России и США по урегулированию украинского конфликта
Лукашенко поддержал шаги России и США по урегулированию украинского конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом, который состоялся 15 августа. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Лукашенко рассказал о прошедшем 15 августа телефонном разговоре с Дональдом Трампом,» — говорится на сайте Кремля. Белорусский лидер также поприветствовал предпринимаемые шаги сторон по мирному разрешению украинского кризиса. Путин, в свою очередь, рассказал Лукашенко о результатах саммита на Аляске.

Ранее Трамп и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого президент США поблагодарил своего коллегу за освобождение 16 заключенных и обсудил освобождение еще 1,3 тысячи. Также они затронули визит президента России Владимира Путина на Аляску. Трамп отметил, что разговор был продуктивным, и выразил надежду на будущие встречи. Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск с семьей, передает «Национальная служба новостей».

