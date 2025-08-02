«Сделайте Lada снова великой»: в интернете высмеяли фото Трампа на фоне жигулей

Республиканская партия США опубликовала изображение главы Белого дома Дональда Трампа на фоне советского автомобиля марки ВАЗ-2101, анонсируя новый законопроект о возрождении американского автопрома. Соответствующий пост появился в соцсетях. Пользователи социальной сети сразу идентифицировали автомобиль как «Жигули» и с долей иронии отметили, что такие машины не выпускаются на территории США.
«Сделайте Lada снова великой», — написал один из пользователей. Комментарий опубликован в соцсети X. На представленном изображении глава США запечатлен на фоне желтого советского автомобиля, над которым размещена надпись «возвращаем автомобилям былое величие».
«Большой прекрасный законопроект поспособствует возвращению великого американского автомобиля», — сказано в публикации. Фото опубликовано в соцсети X.
Ряд пользователей отметили, что автомобиль, использованный в качестве фона для заявления, был произведен в СССР и России, а не в Соединенных Штатах. Это обстоятельство вызывает сомнения относительно корректности его использования для иллюстрации темы возрождения американского автопрома.
ВАЗ-2101 представляет собой легковой автомобиль с кузовом типа седан, выпускавшийся на Волжском автомобильном заводе. Название модели связано с Жигулевскими горами, расположенными напротив Тольятти — города, где осуществлялось производство этих автомобилей. В обиходе данный автомобиль получил прозвище «единичка», а с конца 1980-х годов среди населения закрепилось неофициальное название «копейка».
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