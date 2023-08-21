21 августа 2023

Сеть Uniqlo окончательно ушла из России

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МЕГА и UNIQLO. Екатеринбург, лого, юникло, uniqlo
Японский бренд одежды ушел из России Фото:
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Японская компания Uniqlo отказалась от аренды помещений для своих магазинов в России. Эти площади занимают другие ритейлеры, сообщил один из партнеров компании.

«Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в нашей стране. Эти места занимают другие ритейлеры», — пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседника. По данным издания, компания завершила деятельность в России.

В мае директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько сообщила, что Uniqlo закроет большинство торговых точек в России. До весны 2022-го в стране работало 50 точек под японским брендом. В январе 2023-го их насчитывалось 27, магазины были временно закрыты.

Крупные зарубежные сети одежды приостановили свою деятельность в России в начале марта в связи с началом спецоперации России на Украине. Среди ушедших брендов — Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Zara, Massimo Dutti и другие.

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Японская компания Uniqlo отказалась от аренды помещений для своих магазинов в России. Эти площади занимают другие ритейлеры, сообщил один из партнеров компании. «Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в нашей стране. Эти места занимают другие ритейлеры», — пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседника. По данным издания, компания завершила деятельность в России. В мае директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько сообщила, что Uniqlo закроет большинство торговых точек в России. До весны 2022-го в стране работало 50 точек под японским брендом. В январе 2023-го их насчитывалось 27, магазины были временно закрыты. Крупные зарубежные сети одежды приостановили свою деятельность в России в начале марта в связи с началом спецоперации России на Украине. Среди ушедших брендов — Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Zara, Massimo Dutti и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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