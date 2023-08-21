Сеть Uniqlo окончательно ушла из России

22 августа 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Японский бренд одежды ушел из России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Японская компания Uniqlo отказалась от аренды помещений для своих магазинов в России. Эти площади занимают другие ритейлеры, сообщил один из партнеров компании. «Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в нашей стране. Эти места занимают другие ритейлеры», — пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседника. По данным издания, компания завершила деятельность в России. В мае директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько сообщила, что Uniqlo закроет большинство торговых точек в России. До весны 2022-го в стране работало 50 точек под японским брендом. В январе 2023-го их насчитывалось 27, магазины были временно закрыты. Крупные зарубежные сети одежды приостановили свою деятельность в России в начале марта в связи с началом спецоперации России на Украине. Среди ушедших брендов — Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Zara, Massimo Dutti и другие.

Японская компания Uniqlo отказалась от аренды помещений для своих магазинов в России. Эти площади занимают другие ритейлеры, сообщил один из партнеров компании. «Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в нашей стране. Эти места занимают другие ритейлеры», — пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседника. По данным издания, компания завершила деятельность в России. В мае директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько сообщила, что Uniqlo закроет большинство торговых точек в России. До весны 2022-го в стране работало 50 точек под японским брендом. В январе 2023-го их насчитывалось 27, магазины были временно закрыты. Крупные зарубежные сети одежды приостановили свою деятельность в России в начале марта в связи с началом спецоперации России на Украине. Среди ушедших брендов — Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Zara, Massimo Dutti и другие.