В Ленинском районе Челябинска бизнесмен Артем Семеняченко планирует возвести автомойку по улице Грозненской. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 14 февраля по 14 марта. Информация об этом опубликована на сайте мэрии Челябинска.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство автомобильной мойки) в территориальной зоне по улице Грозненской, дом 5 в Ленинском районе города. Обсуждения в Челябинске пройдут с 14 февраля по 14 марта 2025 года», — сообщается на сайте.
Общая площадь под автомойку составляет 900 квадратных метров. Кадастровая стоимость — 2 миллиона 312 тысяч рублей. Объект предприниматель хочет построить на пересечении улиц Дзержинского и Чайкиной в Ленинском районе Челябинска.
Ранее мэрия Челябинска одобрила строительство автомойки площадью 2 тысячи 168 квадратных метров в Курчатовском районе Челябинска. Автокомплекс возведет бизнес-леди из Челябинска.
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