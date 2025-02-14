Бизнесмен построит автомойку в Ленинском районе Челябинска. Скрин

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Общественные обсуждения по поводу возведения автомойки пройдут в Челябинске с 14 февраля по 14 марта
Общественные обсуждения по поводу возведения автомойки пройдут в Челябинске с 14 февраля по 14 марта Фото:

В Ленинском районе Челябинска бизнесмен Артем Семеняченко планирует возвести автомойку по улице Грозненской. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 14 февраля по 14 марта. Информация об этом опубликована на сайте мэрии Челябинска.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство автомобильной мойки) в территориальной зоне по улице Грозненской, дом 5 в Ленинском районе города. Обсуждения в Челябинске пройдут с 14 февраля по 14 марта 2025 года», — сообщается на сайте.

Общая площадь под автомойку составляет 900 квадратных метров. Кадастровая стоимость — 2 миллиона 312 тысяч рублей. Объект предприниматель хочет построить на пересечении улиц Дзержинского и Чайкиной в Ленинском районе Челябинска.

Ранее мэрия Челябинска одобрила строительство автомойки площадью 2 тысячи 168 квадратных метров в Курчатовском районе Челябинска. Автокомплекс возведет бизнес-леди из Челябинска.

Предприниматель планирует построить автомойку площадью почти 900 квадратных метров
Предприниматель планирует построить автомойку площадью почти 900 квадратных метров
Фото:

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В Ленинском районе Челябинска бизнесмен Артем Семеняченко планирует возвести автомойку по улице Грозненской. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 14 февраля по 14 марта. Информация об этом опубликована на сайте мэрии Челябинска. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство автомобильной мойки) в территориальной зоне по улице Грозненской, дом 5 в Ленинском районе города. Обсуждения в Челябинске пройдут с 14 февраля по 14 марта 2025 года», — сообщается на сайте. Общая площадь под автомойку составляет 900 квадратных метров. Кадастровая стоимость — 2 миллиона 312 тысяч рублей. Объект предприниматель хочет построить на пересечении улиц Дзержинского и Чайкиной в Ленинском районе Челябинска. Ранее мэрия Челябинска одобрила строительство автомойки площадью 2 тысячи 168 квадратных метров в Курчатовском районе Челябинска. Автокомплекс возведет бизнес-леди из Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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