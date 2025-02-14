«Есть психолог»: студентам из Екатеринбурга подсказали, как не расстроиться без валентинки

В Екатеринбурге студентов призвали пойти к психологу из-за отсутствия валентинки

14 февраля 2025 в 18:15 Размер текста - 17 +

В вузах считают, что студенты не должны расстраиваться из-за валентинок Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге преподаватели разделились во мнении из-за предложения сенатора Наталии Косихиной отказаться от празднования Дня святого Валентина. Часть из них нейтрально и даже положительно относится к празднику в учебных заведениях, а некоторые считают, что из-за грусти без валентинки нужно обратиться к психологу. Мнением с URA.RU поделились несколько преподавателей ведущих уральских вузов и школьная учительница. Директор департамента журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Иван Некрасов не заметил 14 февраля в стенах вузов студентов, которые бы расстраивались из-за неполученной валентинки. «Есть студенты, которые традиционно в феврале грустят из-за академической неуспеваемости. Но точно не из-за невозможности отправить валентинку», — сказал Некрасов, отметив, что люди могут признаваться в любви и без специальных ящиков. Из-за грусти без валентинки студентов призвали обратиться к психологу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава департамента политологии и социологии Александр Рыжков считает, что убирать в школах и вузах ящики для валентинок, если они имеются, не нужно. «Не думаю, что стоит убирать ящики. Нужно сделать так, чтобы ребята поздравляли друг друга с другими — православными — праздниками», — посчитал он. А в РГППУ — вузе, который присоединили к УрГПУ, одна из преподавателей считает, что расстраивающимся из-за отсутствия валентинок нужно поработать над самооценкой. «Если человек не работает над сферой отношений, зачем он будет ждать валентинку? А на случай, если загрустит студент — так это фрустрация — повод работать над собой. И у нас для этого кабинет психолога есть. <…> В вузе уже пора бы понять смысл самооценки — не дети там учатся», — поделилась Марина [имя изменено]. В УрГПУ одна из преподавателей считает, что в России есть свой праздник — День семьи, любви и верности (отмечается 8 июля). «Все равно мы сейчас отходим от Дня святого Валентина — он не наш, не российский. Если кто-то помнит об этом празднике — пусть поздравляют друг друга. Но я считаю, что у нас есть свой праздник, все-таки», — сказала Любовь [имя изменено]. По ее словам, в вузе она не видела ящики для валентинок. При этом многие школьники ждут этого дня, и даже готовятся к нему. «Ребята обмениваются не только валентинками, но и маленькими подарочками. Этот праздник за столько лет уже прижился у нас», — сказала учитель русского языка и литературы школы №46 Ирина Обрезкова, отметив, что даже поинтересовалась у одного из классов, расстроятся ли они, если уберут ящик. «Они сказали: „Однозначно да!“», — передает учительница. Сенатор Косихина заявила, что России необходимо отказаться от празднования Дня Святого Валентина, поскольку неполученная открытка в этот день становится причиной заниженной самооценки у школьников. По ее словам, родителям стоит напомнить детям о других праздниках, например, Дне семьи, любви и верности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге преподаватели разделились во мнении из-за предложения сенатора Наталии Косихиной отказаться от празднования Дня святого Валентина. Часть из них нейтрально и даже положительно относится к празднику в учебных заведениях, а некоторые считают, что из-за грусти без валентинки нужно обратиться к психологу. Мнением с URA.RU поделились несколько преподавателей ведущих уральских вузов и школьная учительница. Директор департамента журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Иван Некрасов не заметил 14 февраля в стенах вузов студентов, которые бы расстраивались из-за неполученной валентинки. «Есть студенты, которые традиционно в феврале грустят из-за академической неуспеваемости. Но точно не из-за невозможности отправить валентинку», — сказал Некрасов, отметив, что люди могут признаваться в любви и без специальных ящиков. Глава департамента политологии и социологии Александр Рыжков считает, что убирать в школах и вузах ящики для валентинок, если они имеются, не нужно. «Не думаю, что стоит убирать ящики. Нужно сделать так, чтобы ребята поздравляли друг друга с другими — православными — праздниками», — посчитал он. А в РГППУ — вузе, который присоединили к УрГПУ, одна из преподавателей считает, что расстраивающимся из-за отсутствия валентинок нужно поработать над самооценкой. «Если человек не работает над сферой отношений, зачем он будет ждать валентинку? А на случай, если загрустит студент — так это фрустрация — повод работать над собой. И у нас для этого кабинет психолога есть. <…> В вузе уже пора бы понять смысл самооценки — не дети там учатся», — поделилась Марина [имя изменено]. В УрГПУ одна из преподавателей считает, что в России есть свой праздник — День семьи, любви и верности (отмечается 8 июля). «Все равно мы сейчас отходим от Дня святого Валентина — он не наш, не российский. Если кто-то помнит об этом празднике — пусть поздравляют друг друга. Но я считаю, что у нас есть свой праздник, все-таки», — сказала Любовь [имя изменено]. По ее словам, в вузе она не видела ящики для валентинок. При этом многие школьники ждут этого дня, и даже готовятся к нему. «Ребята обмениваются не только валентинками, но и маленькими подарочками. Этот праздник за столько лет уже прижился у нас», — сказала учитель русского языка и литературы школы №46 Ирина Обрезкова, отметив, что даже поинтересовалась у одного из классов, расстроятся ли они, если уберут ящик. «Они сказали: „Однозначно да!“», — передает учительница. Сенатор Косихина заявила, что России необходимо отказаться от празднования Дня Святого Валентина, поскольку неполученная открытка в этот день становится причиной заниженной самооценки у школьников. По ее словам, родителям стоит напомнить детям о других праздниках, например, Дне семьи, любви и верности.