14 февраля 2025

В Челябинской области облагородят более тысячи военных памятников

© Служба новостей «URA.RU»
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В честь 80-летия Победы в Челябинской области приведут в порядок мемориалы
В честь 80-летия Победы в Челябинской области приведут в порядок мемориалы Фото:

В Челябинской области обустроят мемориалы и монументы, установленные в память о Великой Отечественной войне. Планируется привести в порядок около тысячи таких объектов, сообщило ТАСС.

«Все имеющиеся на территории муниципальных образований региона военные мемориалы, памятники, посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, будут благоустроены в год юбилея Победы. Сделано это будет по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

То же касается воинских захоронений погибших защитников отечества, уточнило издание. В Челябинской области на данный момент зарегистрировано 1 086 мемориальных объектов, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны.

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В Челябинской области обустроят мемориалы и монументы, установленные в память о Великой Отечественной войне. Планируется привести в порядок около тысячи таких объектов, сообщило ТАСС. «Все имеющиеся на территории муниципальных образований региона военные мемориалы, памятники, посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, будут благоустроены в год юбилея Победы. Сделано это будет по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона. То же касается воинских захоронений погибших защитников отечества, уточнило издание. В Челябинской области на данный момент зарегистрировано 1 086 мемориальных объектов, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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