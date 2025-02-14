В Челябинской области облагородят более тысячи военных памятников

В Челябинской области обустроят мемориалы и монументы, установленные в память о Великой Отечественной войне. Планируется привести в порядок около тысячи таких объектов, сообщило ТАСС.
«Все имеющиеся на территории муниципальных образований региона военные мемориалы, памятники, посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, будут благоустроены в год юбилея Победы. Сделано это будет по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.
То же касается воинских захоронений погибших защитников отечества, уточнило издание. В Челябинской области на данный момент зарегистрировано 1 086 мемориальных объектов, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны.
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