Российскую военную технику заметили на базе в США

В интернете были опубликованы видео и фото с зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С1Э», который был замечен на территории Национального учебного центра Форт Ирвин в Калифорнии (США). О кадрах рассказал telegram-канал «Военный осведомитель».
«ЗРПК „Панцирь-С1Э“ на территории Национального учебного центра Форт Ирвин в штате Калифорния», — прокомментировали изображения авторы поста. По их словам, данный комплекс был вывезен американскими силами из Ливии в июне 2020 года во время военных действий в Триполи.
Ранее в Киеве заметили военную технику с российскими флагами. Тогда журналисты, ссылаясь на местные паблики в соцсетях, предположили, что в Киеве проводятся съемки фильма на военную тематику.
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