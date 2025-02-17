17 февраля 2025

Российскую военную технику заметили на базе в США

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Комплекс был вывезен из Ливии, предположил «Военный осведомитель»
Комплекс был вывезен из Ливии, предположил «Военный осведомитель» Фото:

В интернете были опубликованы видео и фото с зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С1Э», который был замечен на территории Национального учебного центра Форт Ирвин в Калифорнии (США). О кадрах рассказал telegram-канал «Военный осведомитель».

«ЗРПК „Панцирь-С1Э“ на территории Национального учебного центра Форт Ирвин в штате Калифорния», — прокомментировали изображения авторы поста. По их словам, данный комплекс был вывезен американскими силами из Ливии в июне 2020 года во время военных действий в Триполи.

Ранее в Киеве заметили военную технику с российскими флагами. Тогда журналисты, ссылаясь на местные паблики в соцсетях, предположили, что в Киеве проводятся съемки фильма на военную тематику.

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В интернете были опубликованы видео и фото с зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С1Э», который был замечен на территории Национального учебного центра Форт Ирвин в Калифорнии (США). О кадрах рассказал telegram-канал «Военный осведомитель». «ЗРПК „Панцирь-С1Э“ на территории Национального учебного центра Форт Ирвин в штате Калифорния», — прокомментировали изображения авторы поста. По их словам, данный комплекс был вывезен американскими силами из Ливии в июне 2020 года во время военных действий в Триполи. Ранее в Киеве заметили военную технику с российскими флагами. Тогда журналисты, ссылаясь на местные паблики в соцсетях, предположили, что в Киеве проводятся съемки фильма на военную тематику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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