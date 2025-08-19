Приговор режиссера Беркович* и драматурга Петрийчук** оставили без изменения

Верховный суд отклонил жалобы защиты на приговор Беркович* и Петрийчук**
Верховный суд отклонил жалобы защиты на приговор Беркович* и Петрийчук**

Верховный суд России оставил в силе приговор режиссеру Евгении Беркович (внесена в РФ в перечень экстремистов и террористов) и драматургу Светлане Петрийчук (внесена в РФ в перечень экстремистов и террористов) по делу об оправдании терроризма в связи с постановкой спектакля «Финист ясный сокол». Суд рассмотрел кассационные жалобы защиты, однако не нашел оснований для их удовлетворения.

«Приговор 2-го Западного окружного военного суда и апелляционное определение Апелляционного военного суда оставить без изменений, кассационные жалобы — без удовлетворения», — сказано в решении судебной коллегии. Их слова приводит РИА Новости.

Драматург и режиссер были задержаны 4 мая 2023 года по обвинению в пропаганде терроризма посредством постановки спектакля «Финист ясный сокол», в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Подсудимые не признали своей вины и настаивают на том, что предъявленные им обвинения являются необоснованными, подчеркивая, что их творчество, напротив, направлено на профилактику экстремизма. 8 июля 2024 года суд приговорил их к шести годам лишения свободы в колонии, а также ограничил доступ к интернету еще на срок в четыре года.

*Евгения Беркович внесена в РФ в перечень экстремистов и террористов

**Светлана Петрийчук внесена в РФ в перечень экстремистов и террористов

