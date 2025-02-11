11 февраля 2025

В ГД поддержали идею трехлетнего декрета

Депутат Останина поддержала идею декрета до трех лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нина Останина призвала решить проблему демографии продлением до 3-х лет оплачиваемого декрета
Нина Останина призвала решить проблему демографии продлением до 3-х лет оплачиваемого декрета Фото:

В России предлагают продлить до трех лет оплачиваемый декретный отпуск. Такая инициатива побудит женщин родить в этот период еще ребенка, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Учитывая, что бабушки и дедушки чаще работают из-за увеличения пенсионного возраста и не могут помочь с воспитанием внуков, важность этого вопроса возрастает. Вопрос увеличения рождаемости не решить только разовыми денежными выплатами.  Если сделать оплачиваемый декретный отпуск три года, это может побудить больше женщин родить второго ребенка в этот период. Многие родители не хотят отдавать детей в садик в полтора года и предпочитают воспитывать их самостоятельно», — передает ТАСС мнение Останиной.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в России в 2025 году показатель абсолютного числа рождаемости приблизился к рекордно низкой отметке, которая была зафиксирована в 2000 году. Президент РФ Владимир Путин дал указание правительству разработать и реализовать стратегию, направленную на повышение рождаемости. Повышение демографических показателей объявлено одной из главных целей для государственной политики в текущем году.

Помимо поддержания здоровья, в России увеличивают выплаты на детей, тем самым стимулируя повышение рождаемости. Так, в РФ планируют увеличить пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого внесет в парламент на рассмотрение законопроект, согласно которому пособие должно составлять 60% от среднего заработка родителя. В свою очередь, минимальный размер пособия рассчитывается от прожиточного минимума на ребенка в каждом отдельном регионе и не должен быть меньше 100% от указанного показателя.

Кроме того, и студенткам очной формы обучения увеличат размер пособия по беременности и родам до уровня прожиточного минимума, который установлен в каждом регионе РФ. Срок выполнения этого указа Владимира Путина — до 15 апреля 2025 года, передает деловое издание «Взгляд». В целом, из-за падения уровня демографии в стране до 1,41% Путин поручил главам регионов держать во внимании этот вопрос. Так, как минимум нужно поднять коэффициент до 2,1% — 2,3%, пишет РАПСИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России предлагают продлить до трех лет оплачиваемый декретный отпуск. Такая инициатива побудит женщин родить в этот период еще ребенка, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. «Учитывая, что бабушки и дедушки чаще работают из-за увеличения пенсионного возраста и не могут помочь с воспитанием внуков, важность этого вопроса возрастает. Вопрос увеличения рождаемости не решить только разовыми денежными выплатами.  Если сделать оплачиваемый декретный отпуск три года, это может побудить больше женщин родить второго ребенка в этот период. Многие родители не хотят отдавать детей в садик в полтора года и предпочитают воспитывать их самостоятельно», — передает ТАСС мнение Останиной. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в России в 2025 году показатель абсолютного числа рождаемости приблизился к рекордно низкой отметке, которая была зафиксирована в 2000 году. Президент РФ Владимир Путин дал указание правительству разработать и реализовать стратегию, направленную на повышение рождаемости. Повышение демографических показателей объявлено одной из главных целей для государственной политики в текущем году. Помимо поддержания здоровья, в России увеличивают выплаты на детей, тем самым стимулируя повышение рождаемости. Так, в РФ планируют увеличить пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого внесет в парламент на рассмотрение законопроект, согласно которому пособие должно составлять 60% от среднего заработка родителя. В свою очередь, минимальный размер пособия рассчитывается от прожиточного минимума на ребенка в каждом отдельном регионе и не должен быть меньше 100% от указанного показателя. Кроме того, и студенткам очной формы обучения увеличат размер пособия по беременности и родам до уровня прожиточного минимума, который установлен в каждом регионе РФ. Срок выполнения этого указа Владимира Путина — до 15 апреля 2025 года, передает деловое издание «Взгляд». В целом, из-за падения уровня демографии в стране до 1,41% Путин поручил главам регионов держать во внимании этот вопрос. Так, как минимум нужно поднять коэффициент до 2,1% — 2,3%, пишет РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...