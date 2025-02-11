В ГД поддержали идею трехлетнего декрета

В России предлагают продлить до трех лет оплачиваемый декретный отпуск. Такая инициатива побудит женщин родить в этот период еще ребенка, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Учитывая, что бабушки и дедушки чаще работают из-за увеличения пенсионного возраста и не могут помочь с воспитанием внуков, важность этого вопроса возрастает. Вопрос увеличения рождаемости не решить только разовыми денежными выплатами. Если сделать оплачиваемый декретный отпуск три года, это может побудить больше женщин родить второго ребенка в этот период. Многие родители не хотят отдавать детей в садик в полтора года и предпочитают воспитывать их самостоятельно», — передает ТАСС мнение Останиной.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в России в 2025 году показатель абсолютного числа рождаемости приблизился к рекордно низкой отметке, которая была зафиксирована в 2000 году. Президент РФ Владимир Путин дал указание правительству разработать и реализовать стратегию, направленную на повышение рождаемости. Повышение демографических показателей объявлено одной из главных целей для государственной политики в текущем году.
Помимо поддержания здоровья, в России увеличивают выплаты на детей, тем самым стимулируя повышение рождаемости. Так, в РФ планируют увеличить пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого внесет в парламент на рассмотрение законопроект, согласно которому пособие должно составлять 60% от среднего заработка родителя. В свою очередь, минимальный размер пособия рассчитывается от прожиточного минимума на ребенка в каждом отдельном регионе и не должен быть меньше 100% от указанного показателя.
Кроме того, и студенткам очной формы обучения увеличат размер пособия по беременности и родам до уровня прожиточного минимума, который установлен в каждом регионе РФ. Срок выполнения этого указа Владимира Путина — до 15 апреля 2025 года, передает деловое издание «Взгляд». В целом, из-за падения уровня демографии в стране до 1,41% Путин поручил главам регионов держать во внимании этот вопрос. Так, как минимум нужно поднять коэффициент до 2,1% — 2,3%, пишет РАПСИ.
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