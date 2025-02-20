Администрация нового президента США Дональда Трампа ведет борьбу с американским Агентством по международному развитию (USAID). Эа организация длительное время являлась инструментом для «цветных революций» во многих странах мира. Желание Трампа заменить демократов в руководстве агентства на республиканцев может объясняться его опасениями по поводу того, что такая революция могла быть осуществлена и против него. Подробнее о скандале вокруг USAID — в материале URA.RU.
USAID финансировало СМИ на Украине
Девять из десяти украинских СМИ финансировалось USAID, следует из удаленного отчета агентства, опубликованного базой WikiLeaks. Эти данные приводят RT. Также после приостановки программ USAID директор Института массовой информации Украины Оксана Романюк заявила, что почти 90% местных СМИ, работавших на гранты американского агентства, рискуют в скором времени разориться. Все эти издания освещали деятельность украинского лидера Владимира Зеленского и его администрации только в позитивном ключе, в частности, не критиковали политику насильственной мобилизации, пытки и правонарушения в военкоматах.
Инструмент «цветных революций»
Следователи по уголовным делам США начали проверять хищения, взятки и коррупцию. Сотрудники USAID, которые занимались Украиной, были обязаны прекратить работу. Все это связано с тем, что администрация Трампа планирует переподчинить агентство себе. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин в беседе с RT.
По его словам, USAID являлся инструментом цветных революций, который был создан при президенте Джоне Кеннеди в разгар холодной войны с СССР. Агентство могло быть причастно к госпереворотам на Украине, Гаити, в Египте и других странах.
Однако нынешний глава США хочет наполнить это агентство своими людьми, чтобы цветная революция не была организована против него самого. Для членов Демократической партии деятельность USAID была направлена на создание однополярного мира под эгидой Штатов. По мнению Блохина, при ставленниках Трампа, членах Республиканской партии, агентство сменит свои приоритеты, его основными противниками будут Китай и Иран, а основными объектами интереса будет Западное полушарие — Канада, Гренландия, и Латинская Америка.
К чему могло быть причастно USAID
После избрания Зеленского президентом на Украине USAID ввели режим полной цензуры. Агентство поручало работу в этой и других странах местным подрядчикам и контролировало СМИ через них. Также агентство было причастно и ко вмешательству в выборы в Грузии, сообщили в RT со ссылкой на документы. При этом у USAID был определенный антироссийский план, в котором участвовал и Евросовет. Агентство, в частности, контролировало антироссийские публикации государственных СМИ, в соцсетях и видеохостингах. При этом официальной целью USAID все это время была помощь пострадавшим странам.
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