Жительница Снежинска Челябинской области Анна Бродягина приняла участие в шоу «Давай поженимся» на Первом канале. Девушка стала одной из невест, она пообщалась с ведущими и рассказала о своей непростой работе.
«Снежинка Анна Бродягина стала участницей ток-шоу „Давай поженимся“ на первом канале. Роза Сябитова и Лариса Гузеева общались с невестами, спрашивая девушек о прошлых отношениях, о работе и семейных ценностях, помогая тем самым жениху сделать правильный выбор», — говорится в сообщении ОТВ-Снежинск.
Жительница региона рассказала о своей работе в социальном такси, которое возит пациентов в том числе на диализ в Челябинск. В комментариях снежинцы назвали девушку красавицей и удивились ее непростой работе.
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