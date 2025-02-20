20 февраля 2025

Жительница Снежинска приняла участие в шоу «Давай поженимся». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоу «Давай поженимся» идет по вечерам на Первом канале
Шоу «Давай поженимся» идет по вечерам на Первом канале Фото:

Жительница Снежинска Челябинской области Анна Бродягина приняла участие в шоу «Давай поженимся» на Первом канале. Девушка стала одной из невест, она пообщалась с ведущими и рассказала о своей непростой работе.

«Снежинка Анна Бродягина стала участницей ток-шоу „Давай поженимся“ на первом канале. Роза Сябитова и Лариса Гузеева общались с невестами, спрашивая девушек о прошлых отношениях, о работе и семейных ценностях, помогая тем самым жениху сделать правильный выбор», — говорится в сообщении ОТВ-Снежинск.

Жительница региона рассказала о своей работе в социальном такси, которое возит пациентов в том числе на диализ в Челябинск. В комментариях снежинцы назвали девушку красавицей и удивились ее непростой работе.

Жительница Снежинска стала невестой на шоу
Жительница Снежинска стала невестой на шоу
Фото:

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Жительница Снежинска Челябинской области Анна Бродягина приняла участие в шоу «Давай поженимся» на Первом канале. Девушка стала одной из невест, она пообщалась с ведущими и рассказала о своей непростой работе. «Снежинка Анна Бродягина стала участницей ток-шоу „Давай поженимся“ на первом канале. Роза Сябитова и Лариса Гузеева общались с невестами, спрашивая девушек о прошлых отношениях, о работе и семейных ценностях, помогая тем самым жениху сделать правильный выбор», — говорится в сообщении ОТВ-Снежинск. Жительница региона рассказала о своей работе в социальном такси, которое возит пациентов в том числе на диализ в Челябинск. В комментариях снежинцы назвали девушку красавицей и удивились ее непростой работе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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