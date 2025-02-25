Володин намерен спасти детей от нападения бездомных собак

Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициировал разработку мер по защите детей от нападений бездомных собак. Об этом сообщила пресс-служба Государственной Думы.
«Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак», — сообщили в пресс-службе госоргана. Информацию о решении Володина представители Госдумы разместили на официальном сайте.
Ранее в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края стая собак напала на десятилетнюю девочку, которая шла в школу. Стая чуть не загрызла ребенка. Девочку госпитализировали, передает Vse42.ru.
В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Также была инициирована проверка работы должностных лиц по обеспечению безопасности горожан. Глава Николаевского муниципального района Хабаровского края Анатолий Леонов обратил внимание, что ребенок шел в школу без сопровождения.
По данным Роспотребнадзора, в 2024 году 237 тысяч человек обратились за медицинской помощью из-за укусов собак. Это на 0,9% меньше по сравнению с 2023 годом.
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