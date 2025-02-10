Девочку в Хабаровском крае едва не загрызла стая собак

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На десятилетнюю девочку напала стая бездомных собак в Хабаровском крае
На десятилетнюю девочку напала стая бездомных собак в Хабаровском крае Фото:

В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края стая собак напала на десятилетнюю девочку, которая шла в школу. В результате стая чуть не загрызла девочку, ребенок был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту халатности. Проверяется работа должностных лиц по обеспечению безопасности горожан.

«В понедельник, 10 февраля, в соцсетях опубликована информация о нападении собак без владельцев на десятилетнюю девочку в районе улицы Владивостокской в городе Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край). Ребенок госпитализирован, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отмечают в пресс-службе следственного управления. По итогу межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о халатности. 

В настоящий момент оценивается работа должностных лиц, которые ответственны за отлов и обеспечение безопасности горожан от безнадзорных животных. Глава Николаевского муниципального района Хабаровского края Анатолий Леонов также прокомментировал инцидент с девочкой. Он обратил внимание, что десятилетняя девочка шла в школу без сопровождения. 

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В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края стая собак напала на десятилетнюю девочку, которая шла в школу. В результате стая чуть не загрызла девочку, ребенок был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту халатности. Проверяется работа должностных лиц по обеспечению безопасности горожан. «В понедельник, 10 февраля, в соцсетях опубликована информация о нападении собак без владельцев на десятилетнюю девочку в районе улицы Владивостокской в городе Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край). Ребенок госпитализирован, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отмечают в пресс-службе следственного управления. По итогу межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о халатности.  В настоящий момент оценивается работа должностных лиц, которые ответственны за отлов и обеспечение безопасности горожан от безнадзорных животных. Глава Николаевского муниципального района Хабаровского края Анатолий Леонов также прокомментировал инцидент с девочкой. Он обратил внимание, что десятилетняя девочка шла в школу без сопровождения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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