08 марта 2025
07 марта 2025

Петербуржцы прервали победную серию магнитогорского «Металлурга»

СКА 8 марта прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга» со счетом 4:2
© Служба новостей «URA.RU»
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Победную серию «Металлурга» из пяти матчей оборвал СКА Фото:

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга 8 марта одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:2 в рамках Чемпионата КХЛ. Таким образом «армейцы» прервали результативную серию команды из Челябинской области.

«Пятиматчевая победная серия „Магнитки“ была прервана после поражения от СКА. В составе „Металлурга“ дублем отметился Дмитрий Силантьев. Команда Андрея Разина с 82 очками идет третьей в Восточной конференции», — об этом говорится на сайте «Матч ТВ».

От СКА в ворота магнитогорцев отправили шайбы Александр Никишин и Валентин Зыков, дважды — Сергей Толчинский. Следующий матч «Металлург» проведет в среду, 12 марта. Игра состоится против московского ЦСКА.

Как сообщало URA.RU ранее, «Металлург» стал вторым клубом из Челябинской области, который вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди команд Востока. Первым выбил себе путевку «Трактор».

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Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга 8 марта одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:2 в рамках Чемпионата КХЛ. Таким образом «армейцы» прервали результативную серию команды из Челябинской области. «Пятиматчевая победная серия „Магнитки“ была прервана после поражения от СКА. В составе „Металлурга“ дублем отметился Дмитрий Силантьев. Команда Андрея Разина с 82 очками идет третьей в Восточной конференции», — об этом говорится на сайте «Матч ТВ». От СКА в ворота магнитогорцев отправили шайбы Александр Никишин и Валентин Зыков, дважды — Сергей Толчинский. Следующий матч «Металлург» проведет в среду, 12 марта. Игра состоится против московского ЦСКА. Как сообщало URA.RU ранее, «Металлург» стал вторым клубом из Челябинской области, который вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди команд Востока. Первым выбил себе путевку «Трактор».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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