Развлечения Спорт Петербуржцы прервали победную серию магнитогорского «Металлурга» СКА 8 марта прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга» со счетом 4:2 08 марта 2025 в 23:33 Размер текста - 17 + Победную серию «Металлурга» из пяти матчей оборвал СКА Фото: Илья Московец © URA.RU Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга 8 марта одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:2 в рамках Чемпионата КХЛ. Таким образом «армейцы» прервали результативную серию команды из Челябинской области. «Пятиматчевая победная серия „Магнитки“ была прервана после поражения от СКА. В составе „Металлурга“ дублем отметился Дмитрий Силантьев. Команда Андрея Разина с 82 очками идет третьей в Восточной конференции», — об этом говорится на сайте «Матч ТВ». От СКА в ворота магнитогорцев отправили шайбы Александр Никишин и Валентин Зыков, дважды — Сергей Толчинский. Следующий матч «Металлург» проведет в среду, 12 марта. Игра состоится против московского ЦСКА. Как сообщало URA.RU ранее, «Металлург» стал вторым клубом из Челябинской области, который вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди команд Востока. Первым выбил себе путевку «Трактор». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга 8 марта одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:2 в рамках Чемпионата КХЛ. Таким образом «армейцы» прервали результативную серию команды из Челябинской области. «Пятиматчевая победная серия „Магнитки“ была прервана после поражения от СКА. В составе „Металлурга“ дублем отметился Дмитрий Силантьев. Команда Андрея Разина с 82 очками идет третьей в Восточной конференции», — об этом говорится на сайте «Матч ТВ». От СКА в ворота магнитогорцев отправили шайбы Александр Никишин и Валентин Зыков, дважды — Сергей Толчинский. Следующий матч «Металлург» проведет в среду, 12 марта. Игра состоится против московского ЦСКА. Как сообщало URA.RU ранее, «Металлург» стал вторым клубом из Челябинской области, который вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди команд Востока. Первым выбил себе путевку «Трактор». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям