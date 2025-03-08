Петербуржцы прервали победную серию магнитогорского «Металлурга»

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга 8 марта одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:2 в рамках Чемпионата КХЛ. Таким образом «армейцы» прервали результативную серию команды из Челябинской области.
«Пятиматчевая победная серия „Магнитки“ была прервана после поражения от СКА. В составе „Металлурга“ дублем отметился Дмитрий Силантьев. Команда Андрея Разина с 82 очками идет третьей в Восточной конференции», — об этом говорится на сайте «Матч ТВ».
От СКА в ворота магнитогорцев отправили шайбы Александр Никишин и Валентин Зыков, дважды — Сергей Толчинский. Следующий матч «Металлург» проведет в среду, 12 марта. Игра состоится против московского ЦСКА.
Как сообщало URA.RU ранее, «Металлург» стал вторым клубом из Челябинской области, который вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди команд Востока. Первым выбил себе путевку «Трактор».
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